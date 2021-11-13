緊急租金援助計畫 申請額外10億經費

紐約州向財政部申請十億額外資金支持緊急租金援助計畫，並為提供免費法律援助。(記者張晨/攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)12日宣布，已經向聯邦財政部(Department of Treasury)申請了近十億元額外款項，以支持緊急租金 援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)；此外州府還宣布，將聯房屋補助撥款中的2500萬用於為低收入租戶提供免費法律援助，幫助他們和房東 解決與租金有關的糾紛，維護住房穩定。

緊急租金援助計畫於6月1日開始，迄今已收到超過28萬份申請，但州臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)上個月警告稱，目前已經承擔或支付了超過20億元的租金援助，涵蓋了大約16萬5000份申請，其中包括超過一半申請是直接支付給房東的；除個別地區外，資金幾乎全部用盡。

霍楚表示，紐約州已正式向財政部申請9億9600萬元的額外聯邦資金，用於繼續該援助計畫；這些資金將涵蓋未來四個月的預計需求，以及部分住在保障性住房租戶的預計需求。

除此之外，州府還將用聯邦補助的2500萬元為面臨逼遷訴訟的租戶提供免費法律服務，並幫助他們維持住房穩定；但這僅限初紐約市 以外租戶，因為紐約市居民已經可以在房屋法庭上獲得免費的法律代表，以避免被驅逐。

「這筆關鍵資金將幫助陷入困境的租戶獲得免費法律援助，他們可以依靠這些援助與房東達成解決方案，並避免可能的驅逐程序。」霍楚說，州府將繼續為緊急租金援助計畫爭取更多的聯邦資金，為租房者提供救濟。

援助計畫申請將持續到14日(周日)晚10時，申請網站為https://nysrenthelp.otda.ny.gov/。