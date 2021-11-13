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緊急租金援助計畫 申請額外10億經費

記者張晨／紐約報導
紐約州向財政部申請十億額外資金支持緊急租金援助計畫，並為提供免費法律援助。(記者張晨/攝影)
紐約州向財政部申請十億額外資金支持緊急租金援助計畫，並為提供免費法律援助。(記者張晨/攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)12日宣布，已經向聯邦財政部(Department of Treasury)申請了近十億元額外款項，以支持緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)；此外州府還宣布，將聯房屋補助撥款中的2500萬用於為低收入租戶提供免費法律援助，幫助他們和房東解決與租金有關的糾紛，維護住房穩定。

緊急租金援助計畫於6月1日開始，迄今已收到超過28萬份申請，但州臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)上個月警告稱，目前已經承擔或支付了超過20億元的租金援助，涵蓋了大約16萬5000份申請，其中包括超過一半申請是直接支付給房東的；除個別地區外，資金幾乎全部用盡。

霍楚表示，紐約州已正式向財政部申請9億9600萬元的額外聯邦資金，用於繼續該援助計畫；這些資金將涵蓋未來四個月的預計需求，以及部分住在保障性住房租戶的預計需求。

除此之外，州府還將用聯邦補助的2500萬元為面臨逼遷訴訟的租戶提供免費法律服務，並幫助他們維持住房穩定；但這僅限初紐約市以外租戶，因為紐約市居民已經可以在房屋法庭上獲得免費的法律代表，以避免被驅逐。

「這筆關鍵資金將幫助陷入困境的租戶獲得免費法律援助，他們可以依靠這些援助與房東達成解決方案，並避免可能的驅逐程序。」霍楚說，州府將繼續為緊急租金援助計畫爭取更多的聯邦資金，為租房者提供救濟。

援助計畫申請將持續到14日(周日)晚10時，申請網站為https://nysrenthelp.otda.ny.gov/。

霍楚宣布已向聯邦財政部申請了近十億元額外款項支持緊急租金援助計畫。（州長辦公室提...
霍楚宣布已向聯邦財政部申請了近十億元額外款項支持緊急租金援助計畫。（州長辦公室提供）

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