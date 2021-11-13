聯邦650億政府樓維修費 大部分給紐約

舒默為紐約市政府樓爭取到聯邦數十億元維修費。（美聯社）

在國會通過的1兆7500億元基礎建設與氣候變遷法案中，650億元用於修繕全國的政府樓 ，國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)已確保數以十億計經費，將撥給紐約市 房屋局(NYCHA)的政府樓維修計畫；不過舒默為本選區爭取的福利，卻遭到左翼房屋專家與共和黨議員的同聲撻伐。

法案中的整個房屋撥款為1500億元，650億元的政府樓修繕款占到43%。而NYCHA政府樓的維修約需400億元，國會民主黨助手表示，維修政府樓的聯邦撥款中，大部分將撥給NYCHA。

全國的政府樓約有120萬個居住單位，居民達200萬人，其中許多人的生活標準低下，環境惡劣，政府樓因年久失修已陷入危境，亟需維修是廣泛的共識，但全部修繕約需810億元。

拜登 政府今年春天提議撥款400億元修繕政府樓，但舒默要求提高一倍，並直接給NYCHA撥款；如今的650億元政府樓維修款，比拜登政府今年春天的提議多出63%。

國會進步派議員主張增加政府樓的修繕資助，紐約聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等人認為，未來10年應投入1720億元；曾住在紐約政府樓的聯邦眾議員米克斯(Gregory Meeks)表示，「為了爭取到聯邦資助，紐約的國會成員通力合作，舒默參議員發揮了關鍵作用。」

政府樓的建設與管理系統是羅斯福總統1937年建立的，為全國首個聯邦資助的主要房屋計畫，供大蕭條後的低收入家庭居住；但1990年代中期後，時任總統柯林頓宣告「大政府時代結束」，聯邦政府1998年立法禁止資助新政府樓的開發，隨後政府樓因缺乏資金而日漸維修不足。

NYCHA政府樓規模為全國最早和最大，安置40萬居民，但住戶多年抱怨房屋條件日益惡化，州衛生廳指出，有嚴重問題乃至影響居民健康的公寓和公共區域分別占到83%和75%，舒默警告說，政府樓已構成「人道危機」，唯有聯邦政府加大投入和採取變革性的措施才能改觀。