我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

時隔35年 法拉盛迎首家電影院 設4D影廳

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛天廣新天地的帝王影院12人開業，填補當地市中心35年來沒有電影院的空白。(富頓集團提供)
法拉盛天廣新天地的帝王影院12人開業，填補當地市中心35年來沒有電影院的空白。(富頓集團提供)

位於法拉盛天廣新天地(Tangram)的帝王影院(Regal Cinemas)12日揭幕，填補35年前凱斯戲院(RKO Keiths Theater)關閉後，當地市中心沒有電影院的空白；業者表示，帝王影院設立4DX影廳，用特效為觀眾帶來擬真的觀影體驗，即日起至17日，影院以每張三元的優惠票價回饋社區。

帝王影院所在的綜合開發項目天廣新天地，位於37大道133-36號，占地約120萬平方呎，其設計靈感來自中國傳統的七巧板，除了新的電影院外，這項建案還包括324套豪華住宅，48 套辦公室，四星級酒店， 2萬7000平方呎的美食廣場、啤酒花園與其他休閒場所等。

帝王影院公關副總裁理查·格羅夫(Richard Grover)表示，這家電影院是法拉盛市中心時隔35年後的首家影院，旨在為觀眾帶來較好的觀影體驗，期盼日後成為民眾最佳觀影場所。

美國富頓集團執行副總裁李芝璇(Helen Lee)表示，歷史悠久的凱斯戲院於1986年歇業後，法拉盛市中心一直沒有電影院設立；她說，規畫天廣新天地建案的首要任務，就是將先進的觀影體驗帶回社區，「帝王影院設置了4DX動感影廳，我們很榮幸成為皇后區第一個配有4DX技術的影院。」

天廣新天地介紹，4DX影廳為觀眾提供與畫面同步的動感座椅，以及擬真的風、霧、雨、閃電、雪水、氣泡、振動與氣味等特效設備，讓觀眾身臨其境；此外，影院還將設立餐飲部門，提供飲料、爆米花、零食與美式安格斯牛肉漢堡等美食，以及酒精飲料與吧台區。

天廣新天地帝王影院的首輪播放影片將包括漫威影業打造的「永恆族」(Eternals)等，12日至17日期間觀眾可享受三元的優惠票價，詳情請登錄regmovies.com查詢。

法拉盛天廣新天地的帝王影院12日開業，填補當地市中心35年來沒有電影院的空白。(...
法拉盛天廣新天地的帝王影院12日開業，填補當地市中心35年來沒有電影院的空白。(富頓集團提供)

電影院 法拉盛 美食

上一則

中華公所攜僑社 紀念孫中山誕辰155周年

下一則

17歲槍擊犯當庭釋放 紐約市警長抨擊：太縱容

延伸閱讀

退伍軍人節遊行 疫後最大規模

退伍軍人節遊行 疫後最大規模
36歲亞裔女子法拉盛失蹤 警籲協尋

36歲亞裔女子法拉盛失蹤 警籲協尋
法拉盛109分局警民會 喜迎16名新警 加入守護社區行列

法拉盛109分局警民會 喜迎16名新警 加入守護社區行列
僑界挺北京2022冬奧 法拉盛動起來

僑界挺北京2022冬奧 法拉盛動起來
共和黨州長參選人李修頓訪法拉盛 盼再獲高支持率

共和黨州長參選人李修頓訪法拉盛 盼再獲高支持率

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」，仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)

曼哈頓半裸非裔女無故毆打華女 大喊「滾回中國」

2021-11-06 02:30
因不滿白思豪強行取消資優班等政策，亞裔選民轉投史里華。(記者牟蘭／攝影)

不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

2021-11-06 12:28

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉