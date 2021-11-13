時隔35年 法拉盛迎首家電影院 設4D影廳

法拉盛天廣新天地的帝王影院12人開業，填補當地市中心35年來沒有電影院的空白。(富頓集團提供)

位於法拉盛 天廣新天地(Tangram)的帝王影院(Regal Cinemas)12日揭幕，填補35年前凱斯戲院(RKO Keiths Theater)關閉後，當地市中心沒有電影院 的空白；業者表示，帝王影院設立4DX影廳，用特效為觀眾帶來擬真的觀影體驗，即日起至17日，影院以每張三元的優惠票價回饋社區。

帝王影院所在的綜合開發項目天廣新天地，位於37大道133-36號，占地約120萬平方呎，其設計靈感來自中國傳統的七巧板，除了新的電影院外，這項建案還包括324套豪華住宅，48 套辦公室，四星級酒店， 2萬7000平方呎的美食 廣場、啤酒花園與其他休閒場所等。

帝王影院公關副總裁理查·格羅夫(Richard Grover)表示，這家電影院是法拉盛市中心時隔35年後的首家影院，旨在為觀眾帶來較好的觀影體驗，期盼日後成為民眾最佳觀影場所。

美國富頓集團執行副總裁李芝璇(Helen Lee)表示，歷史悠久的凱斯戲院於1986年歇業後，法拉盛市中心一直沒有電影院設立；她說，規畫天廣新天地建案的首要任務，就是將先進的觀影體驗帶回社區，「帝王影院設置了4DX動感影廳，我們很榮幸成為皇后區第一個配有4DX技術的影院。」

天廣新天地介紹，4DX影廳為觀眾提供與畫面同步的動感座椅，以及擬真的風、霧、雨、閃電、雪水、氣泡、振動與氣味等特效設備，讓觀眾身臨其境；此外，影院還將設立餐飲部門，提供飲料、爆米花、零食與美式安格斯牛肉漢堡等美食，以及酒精飲料與吧台區。

天廣新天地帝王影院的首輪播放影片將包括漫威影業打造的「永恆族」(Eternals)等，12日至17日期間觀眾可享受三元的優惠票價，詳情請登錄regmovies.com查詢。