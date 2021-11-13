中華公所攜僑社 紀念孫中山誕辰155周年

中華公所舉辦國父孫中山誕辰155周年紀念大會，眾多僑社代表出席活動。(記者張晨/攝影)

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紐約 中華公所12日舉辦「國父孫中山先生155歲誕辰紀念大會」，眾多僑社代表出席，向孫中山銅像獻花並表達崇敬與追思，隨後與會者前往哥倫布公園內的孫中山銅像前再次獻花並三鞠躬。

中華公所主席于金山表示，由孫中山提出的「三民主義」建國理念，在歷經17年奮鬥後成功推翻滿清、創建中華民國，而孫中山與華僑關係密切，曾說「華僑是革命之母」，投身革命期間還多次造訪紐約，更於1911年在中華公所演講。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，台灣 也不忘積極實踐國父三民主義的理想，深化自由民主及發展經濟民生，近年來的努力和進步受到了國際社會的重視與肯定。

李光章說，孫中山當初許多建國的理想在台灣一一實現，中華民國做為印太地區的自由堡壘與民主燈塔，未來也會繼續與理念相近的國家共同攜手合作，為區域的和平穩定、繁榮與安全做出貢獻；感謝中華公所舉辦慶祝國父誕辰紀念活動，讓民眾有機會表達對國父的崇敬。

國民黨 駐美東支部常委孫運悌表示，紀念大會意義重大，緬懷中華民國創建人國父孫中山先生不僅能凝聚僑社的力量，更能教育華裔後代，在緬懷孫中山過去對國家和社會的貢獻時，也要繼續推行孫中山「民有民治民享」的建國理念並傳承下去。

與會者到哥倫布公園內的孫中山銅像前再次獻花並三鞠躬。(記者張晨/攝影)

當天包括經文處、紐約華僑文教服務中心，以及多個僑團送來超過47個花籃，在中華公所禮堂獻花完畢後，一行人也到中山廣場對孫中山銅像致意。