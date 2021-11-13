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長島共和黨官員聯名 促廢除保釋改革法

記者張心／紐約報導
長島多名共和黨籍民選官員9日集會，要求州政府廢除保釋改革法案。（取自澤爾丁推特）
長島多名共和黨籍民選官員9日集會，要求州政府廢除保釋改革法案。（取自澤爾丁推特）

長島多名共和黨籍民選官員日前集會，要求州府廢除保釋改革法案，痛斥該法破壞公共安全並導致暴力犯罪頻發。

參選紐約州長的共和黨籍長島聯邦眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)、納蘇郡檢察官共和黨籍獲選人唐納莉(Anne Donnelly)、蘇福克郡檢察官共和黨籍獲選人蒂爾尼(Ray Tierney)等官員皆出席此次集會。

澤爾丁表示，共和黨在長島關鍵官員席位的勝出，應該給民主黨提個醒，那就是廢除保釋改革法案的時候到了，「我們在長島聽到的所有支持者的聲音，都在表達他們反對保釋改革法案，並且希望州政府立刻採取行動廢除該法。」

除了保釋改革法案之外，蒂爾尼指出民主黨已經頒布及提議的一系列新政策，包括假釋和取消許多輕罪和低程度重罪的法案，都不能保證公共安全，「這些法案並沒有讓我們覺得安全，我們需要廢除這些法案，是時候考慮一下受害者和他們的家人了。」

面對此番共和黨的質問，州長霍楚表示，她對於有關改革保釋法的討論持開放態度，但不同意保釋法改革議題是共和黨在長島獲勝的原因，提到共和黨在維吉尼亞(Virginia)的獲勝，以及在新州兩黨勢均力敵的競爭，「我不太確定是否可以將發生的事情全部歸咎於紐約州的保釋法改革，因為這看起來更像是一場全國性的浪潮，我認為主要源於華盛頓」。

2019年通過的紐約州保釋改革法案，取消了對大多數輕罪和非暴力犯罪的現金保釋；立法者後來對該法進行調整，恢復了法官決定是否應拘留被告的權力。

長島的共和黨人士始終堅決反對該法案，認為這在某種程度上幫助他們取得了普選勝利。共和黨候選人唐納莉在納蘇郡檢察官選舉中，以60%的得票率戰勝民主黨候選人、州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)；在蘇福克郡檢察官的選舉中，蒂爾尼以57%的得票率領先民主黨候選人、現任蘇福克郡檢察官西尼(Tim Sini)。

共和黨 長島 紐約州

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