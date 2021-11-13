紐約客談／博愛不等於溺愛 極左終將被鐘擺效應翻盤

「我們不想再聽你在這裡胡說八道。」日前法拉盛社區活動上，一名白人男性大聲對一名紐約民選官員吼道，指責其支持2019年州府通過的保釋改革法案是罔顧人命，「你看不到警察的辛苦嗎？你看不到被害人的恐懼嗎？你們拿著納稅人的錢卻傷害著我們的心。」該男子的發言意外收穫了現場陣陣掌聲，連維護治安的警員們也連連點頭，場面一度陷入混亂尷尬。

雖然後來在該民代長達十分鐘的動情解釋後，該男子因自己失控的態度主動向其道歉，但這番關於保釋改革法案的質疑，也引發之後數十個居民再度發問。在民主黨 主導法拉盛選區，居民對於該法案的反對之聲都如此劇烈，也難怪在剛過去的普選中全面翻紅的長島，獲選的共和黨人得意高呼「民主黨的失敗源於支持保釋改革法案」。

即使州長霍楚否認二者有直接關係，但近些年「鐘擺效應」越發明顯的紐約市 選舉，還是給民主黨人敲響了警鐘，「極左」的代價可能是失掉辛苦打拚的江山。就像此次普選敗北的四個市議員席位、史泰登島區長、納蘇郡郡長、納蘇郡檢察官與蘇福克檢察官等職位，以及華人密集區史里華得票率高於亞當斯 ，都暗示著深藍營的紐約在經歷著改變。

畢竟民眾的眼睛是雪亮的，披著人本關懷的博愛外衣下，仍舊可能是為了選票的溺愛縱容心；而這種為了符合「主旋律」而硬凹「偉光正」形象的表演，收穫的只會是明眼人選票打勾時默默的「背棄」。即將上任的市長亞當斯似乎已經開始警覺，已表示要著手繼續改革「無現金保釋法」，究竟說話是否算數，讓我們拭目以待。

（紐約客談，每周二至周六見報）