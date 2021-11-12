紐約市新冠陽性率 全州最低

紐約市已經成為全州新冠檢測陽性率最低的地區；目前紐約市兒童新冠疫苗供應量有限。（市長辦公室提供）

數據顯示，曾經是全美新冠疫情 中心的紐約市 ，現在已經成為紐約州新冠檢測陽性率最低的地區；根據州府數據，紐約市11日的七天平均檢測陽性率僅為1.24%，遠低於全州2.9%的平均水平；同時，紐約市的兒童疫苗 供應繼續吃緊，繼前幾日公校接種點疫苗不足之後，兒科診所的疫苗供應也被爆有缺口。

市長白思豪將紐約市疫情的控制歸功於疫苗接種率較高，目前全市已累計施打1220萬劑疫苗；數據顯示，全市已有74.2%的市民至少接種一針。

不過，整體疫情數字目前呈上升趨勢，州長霍楚(Kathy Hochul)表示，隨著氣溫降低，更多民眾待在室內的時間增加，可能加劇疫情傳播，州府將密切關注疫情數字；她再次提醒民眾接種疫苗，並呼籲五至11歲兒童盡快接種。

水牛城等西紐約地區的七天平均陽性率高達7.06%，五指湖地區(Finger Lakes)為7.29%，莫霍克谷(Mohawk Valley)為6.14%，奧伯尼首府區為5.2%，雪城等中部地區為5.02%，南部地區為4.11%，長島為2.73%。

紐約市五區中，曼哈頓和布朗士區的七天平均陽性率分別為1.06%和1%，皇后區為1.28%，布碌崙(布魯克林)為1.37%，史泰登島為1.62%。

然而，此前紐約市公校接種點爆出新冠疫苗供應量不足、學生大排長龍的現象，儘管市府承諾將增加供應，但PIX11報導，目前全市兒科診所的疫苗供應也有缺口；市府已經向各兒科診所發郵件通知，表示兒童疫苗供應量「有限」。

位於布碌崙(布魯克林)的兒科診所South Slope Pediatrics表示，下一批供應給該診所的疫苗已經延遲送貨，而且供應量從400劑降至100劑；該診所對社區表示，雖然預計供應短缺的問題未來將解決，但無法理解為何社區診所會疫苗短缺，而各大醫療機構都未出現疫苗短缺現象。

不過，市衛生局發言人否認疫苗短缺，「五至11歲的疫苗全市範圍內都有供應；雖然有一些醫療機構僅收到其疫苗訂單的一部分，但未來幾天會有更多疫苗到貨，屆時兒科診所等醫療機構就會有更多疫苗。」