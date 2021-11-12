我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

退伍軍人節遊行 疫後最大規模

記者顏嘉瑩／紐約報導
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)

第102屆美國退伍軍人節遊行11日在曼哈頓第五大道登場；在歷經去年新冠肺炎疫情之後，今年在紐約市的遊行，被譽為是全美最大規模的退伍軍人節活動，不少華裔民眾也早早就到現場觀看，其中更有父母帶著孩子了解退伍軍人節的由來，並向這些前線英雄們致意。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

今年的遊行沿第五大道從25街一路往北行進至45街，隊伍中有超過300的單位、2萬5000名遊行者、30輛大型花車以及150台車輛等；遊行總領隊(Grand Marshal)由服役超過20年、駐西漢普頓(Westhampton)的前美國空軍傘降救援人員Kevin Carrick擔任。

去年受疫情影響，許多退伍軍人節活動都縮減規模，或是改成線上舉行，11日的遊行為疫情後首次的大型退伍軍人節活動，具有特殊意義，雖然當天到場觀看的民眾數量明顯減少，但熱情不減，不少人特別打扮、帶著美國國旗，到現場致意歡呼，感謝這些英雄們的付出。

在中城帝國大廈附近上班的華人鄺嘉碧今年首次帶著八歲的兒子黃Michael到現場觀看遊行；鄺嘉碧表示，退伍軍人節公校放假，孩子不用上學，因此她希望藉此機會，讓孩子了解為何這天放假，以及退伍軍人節的由來和意義。

家住法拉盛的溫秦海特別帶著六歲的孫子到中城觀看遊行，溫秦海說，孫子是個「小軍事迷」，熱愛飛機、坦克、大砲等武器，於是他帶著孫子來感受氣氛。

在中城附近辦公的上班族白丹，則是趁午休時間到現場觀看遊行，看到今年的大陣仗遊行，她感到相當興奮，雖然自己並非美國出生長大，但看到民眾為英雄，「也可以理解美國強大的原因。」

第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)
鄺嘉碧帶著八歲的兒子參加遊行、學習退伍軍人節相關知識。(記者顏嘉瑩/攝影)
鄺嘉碧帶著八歲的兒子參加遊行、學習退伍軍人節相關知識。(記者顏嘉瑩/攝影)

遊行 美國 疫情

上一則

威爾史密斯大曝童年黑暗史 女兒讓他哭了

下一則

紐約市新冠陽性率 全州最低

延伸閱讀

退伍軍人節 拜登訪阿靈頓獻花 讚軍隊國家棟樑

退伍軍人節 拜登訪阿靈頓獻花 讚軍隊國家棟樑

規模全美最大 紐約市美國退伍軍人節遊行回歸

規模全美最大 紐約市美國退伍軍人節遊行回歸
槍殺2抗議者 少年出庭哭訴正當防衛

槍殺2抗議者 少年出庭哭訴正當防衛
30歲亞裔男子 曼哈頓中城遭仇恨攻擊

30歲亞裔男子 曼哈頓中城遭仇恨攻擊

俄國烏克蘭疫歿新高 紐西蘭人遊行抗議強制接種

俄國烏克蘭疫歿新高 紐西蘭人遊行抗議強制接種

熱門新聞

涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」，仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)

曼哈頓半裸非裔女無故毆打華女 大喊「滾回中國」

2021-11-06 02:30

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…