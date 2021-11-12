退伍軍人節遊行 疫後最大規模

第102屆美國退伍軍人節遊行，11日在曼哈頓第五大道展開。(記者顏嘉瑩/攝影)

第102屆美國 退伍軍人節遊行 11日在曼哈頓第五大道登場；在歷經去年新冠肺炎疫情 之後，今年在紐約市的遊行，被譽為是全美最大規模的退伍軍人節活動，不少華裔民眾也早早就到現場觀看，其中更有父母帶著孩子了解退伍軍人節的由來，並向這些前線英雄們致意。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

今年的遊行沿第五大道從25街一路往北行進至45街，隊伍中有超過300的單位、2萬5000名遊行者、30輛大型花車以及150台車輛等；遊行總領隊(Grand Marshal)由服役超過20年、駐西漢普頓(Westhampton)的前美國空軍傘降救援人員Kevin Carrick擔任。

去年受疫情影響，許多退伍軍人節活動都縮減規模，或是改成線上舉行，11日的遊行為疫情後首次的大型退伍軍人節活動，具有特殊意義，雖然當天到場觀看的民眾數量明顯減少，但熱情不減，不少人特別打扮、帶著美國國旗，到現場致意歡呼，感謝這些英雄們的付出。

在中城帝國大廈附近上班的華人鄺嘉碧今年首次帶著八歲的兒子黃Michael到現場觀看遊行；鄺嘉碧表示，退伍軍人節公校放假，孩子不用上學，因此她希望藉此機會，讓孩子了解為何這天放假，以及退伍軍人節的由來和意義。

家住法拉盛的溫秦海特別帶著六歲的孫子到中城觀看遊行，溫秦海說，孫子是個「小軍事迷」，熱愛飛機、坦克、大砲等武器，於是他帶著孫子來感受氣氛。

在中城附近辦公的上班族白丹，則是趁午休時間到現場觀看遊行，看到今年的大陣仗遊行，她感到相當興奮，雖然自己並非美國出生長大，但看到民眾為英雄，「也可以理解美國強大的原因。」