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曼哈頓白領僅8%全面回歸…亞當斯：中城不能變死城

記者金春香／紐約報導
最新調查數據顯示，曼哈頓辦公樓僅8%員工一周五天回歸公司辦公。（本報檔案照）
最新調查數據顯示，曼哈頓辦公樓僅8%員工一周五天回歸公司辦公。（本報檔案照）

最新調查顯示，在曼哈頓辦公樓工作的100萬名員工中，目前有46%每周至少有一天在辦公室上班，而每周五天都在辦公室工作的員工僅占8%，預計該數字到明年1月底會增至13%；州長霍楚(Kathy Hochul)11日呼籲紐約市公司員工返回辦公室。

紐約市當選市長亞當斯(Eric Adams)表示，要讓紐約市復興和繁榮，中城就不能成為沒有白領的死城，要保證人們對搭地鐵前去上班感到安心，他也會致力於與各大公司商討，如何讓更多員工回歸辦公室，更大程度帶回這座城市應有的能量和商機。

根據「紐約市合作組織」(Partnership for New York City)對位於曼哈頓中城和下城的300多家公司的最新調查數據，目前仍有54%的曼哈頓公司員工全部線上工作，10%每周四天回辦公室上班，12%每周三天，8%每周兩天，還有8%每周只需到辦公室一天。

受訪公司預計在明年1月底前，會有近半員工每周近半時間要到辦公室；不過其中三分之一的公司表示在未來五年內會縮減辦公室面積，部分員工會轉為遠程辦公，這部分公司多為公關、科技和會計公司，這將導致曼哈頓失去約13%的工作。

「紐約市合作組織」執行長瓦爾德(Kathryn Wylde)表示，調查結果顯示遠程辦公將是紐約市未來很長一段時間都要面對的問題，州府和地方政府需要仔細考量如何在白領不需要在城市上班、或不需要每天往返位於市中心辦公室的情況下，維持經濟穩健發展，以及獲得充足稅收。

目前全市房地產業員工回歸辦公室比重最高，達到77%，之後是金融領域和律師事務所，均為27%。

霍楚表示，紐約已經非常安全，大家可以放心返回辦公室，遠程工作的員工會錯過這座城市提供的活力、創新，以及人與人之間見面產生的寶貴聯繫。

約一半曼哈頓公司要求員工接種疫苗；但由於存在員工希望繼續在家辦公，有員工家中有未接種兒童，出於對公共安全和交通安全的擔憂等原因，要讓大部分員工返回辦公室，近期都不會實現。

曼哈頓全職返回辦公室的上班族比例仍低，對辦公大樓商圈的衝擊不小。(Getty I...
曼哈頓全職返回辦公室的上班族比例仍低，對辦公大樓商圈的衝擊不小。(Getty Images)

紐約市 曼哈頓 工作

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