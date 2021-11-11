5-11歲兒童打疫苗 有機會贏州大市大獎學金

霍楚宣布，五至11歲兒童若接種新冠疫苗，將有機會獲得州大/市大獎學金。（州長辦公室提供）

為促進兒童接種新冠疫苗 ，州長霍楚 (Kathy Hochul)10日宣布，將州大/市大(SUNY/CUNY)獎學金接種激勵項目擴展至五至11歲兒童，接種疫苗的該年齡段兒童將有機會獲得州大/市大獎學金，州府將在未來五周隨機抽取50名獲獎者。

這項新的接種激勵計畫名為「接種、教育 、畢業」(Vaccinate, Educate, Graduate)，所有在12月19日前接種首劑新冠疫苗的五至11歲兒童，將自動進入州府的接種獎學金項目，有機會贏取兩年或四年的州大或市大獎學金，包括學費、住宿費等；從11月24日起，州府每周將抽取十名獲獎學生，將有50名學生獲得獎學金。

霍楚表示，現在五至11歲兒童可以接種疫苗，「我們正在推動讓所有適齡兒童都能方便接種疫苗的重要工作，我們也會創造性地支持和獎勵這些接種兒童；這一項目將為中獎兒童提供免費的州大、市大教育，我敦促家長和監護人協助兒童接種，參與這一難得的抽獎機會。」

前州長葛謨(Andrew Cuomo)此前就針對12至17歲青少年接種者設立獎學金激勵抽獎，霍楚則將該項目擴大至五至11歲兒童；獎勵包括最多四年的州內公立大學的全額獎學金或特定五年制本科項目的全額獎學金，獎學金內容包括：州內學生水平的學費、不超過州大學生平均支出的住宿、書本、交通等學習支出，選擇在校內宿舍居住的學生將獲得更好的房間，若校內宿舍不足則將提供與校內住宿費等額的住房補助。

根據州府規定，參與抽獎的兒童必須是具有公民或綠卡身分的紐約州居民，每個孩子限報名一次，獎學金的資金將使用聯邦新冠救濟款；家長和監護人可代表兒童登錄網站https://is.gd/x8B2D1註冊參與，也可致電(833) 697-4829報名參加；州府每周公布的獲獎人員名單，將由州衛生廳和州高等教育服務廳核實。