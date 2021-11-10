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共和黨州長參選人李修頓訪法拉盛 盼再獲高支持率

記者牟蘭／紐約報導
澤爾丁(二排左七)9日訪問法拉盛，與當地的亞裔民眾探討紐約州的經濟、治安與教育等議題。(記者牟蘭／攝影)
澤爾丁(二排左七)9日訪問法拉盛，與當地的亞裔民眾探討紐約州的經濟、治安與教育等議題。(記者牟蘭／攝影)

日前宣布參選紐約州州長的長島國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)，9日訪問法拉盛，與亞裔居民會談，並得中文名李修頓；他表示，他的妻子是亞裔，孩子有一半亞裔血統，批評現任市府取消資優班與罔顧亞裔聲音的政策，承諾嚴打仇恨犯罪，希望明年再創市長普選共和黨在亞裔社區的高支持率。

41歲的澤爾丁是最早宣布參選州長的共和黨人，他出生於長島，是一名退伍軍人，曾上過伊拉克戰場；他曾擔任州參議員，2014年成為國會眾議員連任至今，也是前總統川普的堅定擁護者；他在今年6月共和黨黨部非正式最新民調中，贏得了超過85%各郡共和黨高層青睞。

為幫助明年的州長選舉造勢，澤爾丁9日訪問法拉盛，與當地的華裔民眾探討紐約州的經濟、治安與教育等議題；他說，曾和泰國裔妻子多次前往法拉盛，熟悉紐約市的亞裔社區，希望更多民眾了解他的政綱。

2021市長普選落幕，包括法拉盛等多個亞裔居民為主的選區中，共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)得票率高於候任市長亞當斯(Eric Adams)；對此，澤爾丁說，亞裔的投票意識逐漸覺醒，希望亞裔在明年州長選舉中用選票說話。

澤爾丁以他位於蘇福克(Suffolk)郡的國會眾院第一選區舉例，指出他的選民以西語裔與非洲裔為主，民主黨籍人士偏多，即使如此，因為他深入社區，讓更多人了解他的政綱，才取得最後的勝利，「我們的州府需要平衡，亞裔可以在選舉中扮演非常重要的角色」。

對於紐約州的治安，澤爾丁表示，他反對保釋金改革法案，批評這項法案通過後，導致全州的犯罪率增加，警察和法官都無能為力，「保釋金改革是錯誤的，在這項法案通過前，我和我的同儕都警告過州府」；他說，政府應增加對執法人員的支持，減少他們的自殺率。

作為一名父親，澤爾丁說，他反對市長白思豪(Bill de Blasio)取消資優班與特殊高中入學考試(SHSAT)的決定，批評市府以所謂「公平」為由，不公正對待那些成績優異的亞裔學生；他舉例說，他的女兒今年十年級，擔憂女兒日後申請大學時，會因她的亞裔血統被拒之門外。

對於仇恨亞裔犯罪，澤爾丁表示，他是猶太裔，深知被歧視的感受，他呼籲兩黨合作，各族裔團結，共同打擊仇恨犯罪。

與會人士還討論了亞裔細分提案、無證移民疫情補助以及新冠疫情爆發後的社區經濟復甦等議題。

澤爾丁(右二)9日訪問法拉盛，與當地的亞裔民眾探討紐約州的經濟、治安與教育等議題...
澤爾丁(右二)9日訪問法拉盛，與當地的亞裔民眾探討紐約州的經濟、治安與教育等議題。(記者牟蘭／攝影)
日前宣布參選紐約州州長的長島國會眾議員澤爾丁，9日訪問法拉盛。(記者牟蘭／攝影)
日前宣布參選紐約州州長的長島國會眾議員澤爾丁，9日訪問法拉盛。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 紐約州 共和黨

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