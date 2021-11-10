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聯邦救濟款3州達協議 紐約分到108.5億

記者和釗宇／紐約報導
紐新康三州就大紐約地區公共交通的聯邦疫情救濟款分配達成協議，紐約州將拿到108億5000萬元。（記者和釗宇／攝影）
紐新康三州就大紐約地區公共交通的聯邦疫情救濟款分配達成協議，紐約州將拿到108億5000萬元。（記者和釗宇／攝影）

紐約、新澤西、康乃狄克三州州長9日宣布，就大紐約地區公共交通的聯邦疫情救濟款分配達成協議，紐約州將拿到108億5000萬元，用於維持公共交通運營、避免裁員。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，「經過和兩位州長一些列富有成果的討論，很高興我們已經達成一個能夠有益於各州的協議；每天有數百萬人進出紐約市，如果沒有公共交通系統高效運轉，紐約市和大紐約地區就無法從疫情中完全恢復。」

新冠疫情導致公共交通乘客數量暴跌，進而造成公共交通系統收入劇減；國會此前通過的多項新冠救濟法案，大紐約地區交通系統將共計獲得140億元聯邦撥款；霍楚、新州州長墨菲(Phil Murphy)和康州州長拉蒙(Ned Lamont)8日終於達成協議，紐約州將獲得108億5000萬元，新州將拿到24億6000萬元，康州得到4億7400萬元，三州將把分配方案送至聯邦捷運管理局(Federal Transit Administration)。

此前紐約州和其他兩州就救濟款分配的標準存在分歧；國會和大都會運輸署(MTA)代主席兼執行長利博(Janno Lieber)認為，應該按照運營成本分配，但其他兩州認為應該按照聯邦捷運管理局疫情前的一份指導文件分配，這樣新康兩州就能多得一些。

利博上月曾表示，紐約州和其他兩州的分歧是「愚蠢」的，如果按照其他兩州的意願，MTA將少拿8億元救濟款，若按通勤人均計算，新州通勤客人均拿到的救濟款就將是紐約州的三倍。

新州州長墨菲9日表示，拿到救濟款是經濟復甦的第一要務，「對於經濟復甦來講，沒有什麼支持公共交通更為重要；有了這項協議，隨著更多民眾返崗上班，我們就能確保可靠安全的通勤。」

紐新康三州就大紐約地區公共交通的聯邦疫情救濟款分配達成協議，紐約州將拿到108億...
紐新康三州就大紐約地區公共交通的聯邦疫情救濟款分配達成協議，紐約州將拿到108億5000萬元；圖為曼哈頓2大道地鐵站。(Getty Images)
紐新康三州就大紐約地區公共交通的聯邦疫情救濟款分配達成協議，紐約州將拿到108億...
紐新康三州就大紐約地區公共交通的聯邦疫情救濟款分配達成協議，紐約州將拿到108億5000萬元；圖為曼哈頓2大道地鐵站。(Getty Images)

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