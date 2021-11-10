高需求公校外 設流動接種車

公校接種點開放首日，全市有超過4500名五至11歲公校學生接種新冠疫苗。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)9日表示，公校 接種點開放首日，全市有超過4500名五至11歲公校學生接種新冠疫苗 ，全市接種疫苗的兒童總人數已經達到2萬4000人，約占該年齡段兒童總數的3.6%；他說，鑒於接種需求火爆，市府將在需求較高的公校外增設24輛移動接種車。

市府本周在全市1070所公校輪流開設接種點，未料部分學校需求火爆，疫苗供不應求；例如，布碌崙高地的第八小學(PS. 8)周一(8日)早6時就有超過100人排隊，但市府負責該校接種點的人員說，只為該校分配了50劑疫苗。

白思豪表示，兒童接種人數未來幾日將繼續快速增長，市府將在疫苗供不應求的公校外部署24台移動接種車，同時也將為公校增加疫苗供應，並考慮增加校內接種點的運營天數；「市府未來幾日會給所有周一出現疫苗供不應求的公校延長接種點運營天數，我們希望觀察各校的需求規模，也在聽取各校反饋。」

不過，新冠疫苗需要兩針才能完成接種，目前市府並未計畫四周後重啟公校接種點，意味著家長需要帶孩子到其他地點接種；對此白思豪表示對家長有信心，認為家長能夠暗示帶孩子去打第二針，但如果兒童接種需求依然火爆，市府將重新評估需求。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州內已有超過350個學區計畫給五至11歲學生安排接種活動，但目前霍楚仍計畫主要依靠兒童診所給兒童接種；她說，州府也可以隨時設立大規模接種點，但預計目前需求不足，「我認為大多數家長仍然希望在他們熟悉並感到舒適的地方給孩子打疫苗，所以兒童疫苗接種還是先由兒童診所處理為好。」