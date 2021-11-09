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台發布國防報告書 首提「灰色地帶威脅」

7傷 日落公園施工大樓發生火災 一周已2起

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園4大道一棟大樓突發大火。(Citizen截圖)
日落公園4大道一棟大樓突發大火。(Citizen截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園一棟正在施工的可負擔房屋9日早晨突發大火，儘管樓內沒有住戶，但造成消防員和維修工人等七人受傷，所幸無人有性命危險；這個火災事故是日落公園近來一周內發生的第二起火災，市消防局提醒，季節替換時期經常會因電暖器的使用疏忽，引發大火，呼籲民眾提高警惕。

9日早上8時45分火警響起，一棟位於4大道6309號的五層高可負擔房屋(Affordable Housing)突發大火，該棟樓目前還在施工中，整個樓宇的基本架構已建成，而火災發生時裡頭並沒有住戶；從軟件Citizen上的視頻來看，該棟樓面向大路的右側火勢猛烈，不斷冒出濃濃黑煙，被燒毀的灰燼也不斷順著大風飄出來。

轄管當地的市警72分局接到報警電話後，派出12組消防隊、共60多消防員到現場營救；約一個小時後火勢便取得控制；大火造成至少兩名消防員、五名工人遭受不同程度的傷勢，有人一度因火勢過大而受困，但所幸都成功逃出來，沒有生命危險。

消息指出，該棟樓前身是前錫安信義會教堂(Zion Lutheran Church)，隨後重新改造為一棟預計有九層高的可負擔房屋；當局指出，目前還未知引發火災的原因，但多名工地負責人在事發後也趕往現場，在大樓確定安全後，會嘗試到現場找答案。

這起火災已經是日落公園社區在一周內發生的第二起火災，上周三位於5大道交43街的一排商家樓上也發生嚴重火災，造成30個家庭無家可歸，需社區民眾的捐贈協助，找到臨時住所暫住；消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)也說，季節替換時期可能因電暖器使用不當還是電流負荷超載，房屋經常突發大火，提醒居民使用時要多留意，家裡備有滅火器以應不時之需。

日落公園4大道一棟大樓突發大火，約一小時後火勢取得控制。(記者顏潔恩/攝影)
日落公園4大道一棟大樓突發大火，約一小時後火勢取得控制。(記者顏潔恩/攝影)

日落公園 布碌崙 布魯克林

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