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公校開打疫苗 近1.7萬童接種…公務員可請假帶子女打針

記者和釗宇／紐約報導
市府在公校設立新冠疫苗接種點，全市已有近1萬7000名5至11歲兒童接種首劑新冠疫苗。（市長辦公室提供）
市府在公校設立新冠疫苗接種點，全市已有近1萬7000名5至11歲兒童接種首劑新冠疫苗。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)8日表示，全市已有約1萬7000名5至11歲兒童接種首劑新冠疫苗；不過，公校接種點開張第一天，多個學校出現疫苗不足的情況，白思豪表示市府將增加供應；他還說，公務員可請帶薪假帶子女去打疫苗。

此前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)上周已批准並建議兒童接種輝瑞新冠疫苗，自批准以來，全市已有1萬6723名五至11歲學生接種疫苗；市府本周在全市1070所公校輪流設置200餘個接種點，每個學校將有一天的接種時間，家長可登錄教育局網站https://reurl.cc/EZW66K查詢各公校的具體接種時間。

然而，在公校接種點開張的頭一天，部分學校出現疫苗供應不足、學生大排長龍的情況；例如，布碌崙高地的第八小學(PS. 8)早6時就有超過100人排隊，但市府負責該校接種點的人員說，只能為該校分配了50劑疫苗。

白思豪表示，有四個公校接種點的確出現疫苗供應延遲，市府正在加緊解決問題；他還說，已經了解曼哈頓第一和第二學區、布碌崙第15學區的12所學校「接種需求旺盛」，目前疫苗供不應求。

白思豪說，未來幾日市府將增加疫苗供應，「我們是按照此前預期規畫了疫苗供應量和人手，如果疫苗確實供不應求，這是一件好事，我們的供應將很快跟上。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，市衛生局已經開始增加班次，確保接種點疫苗供應充足，「現在是接種第一天，我們將確保一切正常有序，我們看到一些接種點接種需求旺盛。」他還提醒家長，若無法讓孩子在公校接種點打疫苗，也可以前往市府運營的接種點和全市五區的藥房接種。

喬克西表示，市府將給所有疫苗供不應求的接種點增加供應，同時也將增加一些接種點的營業天數；「我們將採取所有措施，確保任何希望在學校接種點打疫苗的兒童都能在自己選擇的公校接種點接種。」

同時，白思豪還為公務員和市府合同人員的子女接種提供便利，相關人員可請四小時帶薪假帶子女前去接種疫苗，「公務員不應在工資和家庭成員的健康之間做選擇。」

疫苗 公校 白思豪

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