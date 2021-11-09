闊別兩年 華人三代淚團圓…襁褓嬰返港 再見爸媽已兩歲

香港移民葉艾雷在甘迺迪機場與母親及家人團聚。(ABC7視頻截圖)

全美對國際遊客的入境限制終於在20個月後終結，8日多家航空公司滿載乘客抵達紐約；作為首批降落甘迺迪國際機場(JFK)的華人航班，國泰航空今日特發三架班機，從香港 直飛紐約，使眾多分離近兩年的華人家庭終得團圓。

「這是我人生中最美好的一天。」來自香港的葉艾雷(Alex Yip，姓名皆音譯)早早和弟弟葉佛蘭克(Frank Yip)來到甘迺迪機場，等待他們年邁的母親和葉艾雷兩歲女兒搭乘的國泰航班；「疫情前媽媽帶著女兒回香港，誰能想到一別就是這麼久，當年還是襁褓中的嬰兒，現在竟已經長成了兩歲女童。」

一同前來接機的還有葉艾雷剛出生不久的小女兒，「她自出生以來還沒見過兩歲的姐姐呢，我們等待團圓的一刻真是等太久了。」葉艾雷表示，當他看到母親抱著大女兒走出航站樓出口的那一刻，全家人喜悅的淚水奪眶而出，「我們都非常激動，尤其是母親，她很開心終於能夠回到美國和全家人相見。」

同樣感人的團圓故事還其他機場上演。Til Wagenaar在新州紐瓦克機場 第一次看到了她一歲的外孫，早早來到機場的她等待著兒子一家從荷蘭飛來的班機，「我和兒子已經兩年沒見了，從來沒想到旅行禁令造成的分離會如此之久。」

MaKensi Kastl也在紐瓦克機場和剛從法國飛來的男友深情對視，旅行禁令導致他們有超過一年沒見面；Alison Henry和兒子Liam緊緊相擁在一起，感謝終於開放的入境許可。

「這真是漫長的20個月，今日是我們翹首以盼的日子。」紐約州長霍楚8日一早便發推文歡迎來自他國的遊客們。

紐約市 旅遊局預計國際遊客是全市經濟復甦的關鍵，「雖然他們只佔總人數的20%，但是消費額占全部的50%」發言人Chris Heywood表示，遊客們傾向於在紐約花更多的錢並且待更長的時間；時報廣場官方推特也在8日上午發表推文，歡迎大批量的國際遊客回歸往昔每日客流量達160萬的時報廣場。