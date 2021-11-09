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重振旅遊業…每聘一名舊員工 旅行社獲獎5000元

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚表示將投資4億5000萬元重振旅遊業，旅遊業者振奮。（州長辦公室提供）
州長霍楚表示將投資4億5000萬元重振旅遊業，旅遊業者振奮。（州長辦公室提供）

美國8日取消針對中國等33國的旅行禁令，已接種疫苗的國際旅客可直接入境；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州府將投資4億5000萬元重振旅遊業，未全職返崗的工人將每人收到最高2700元的補助。

根據州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)公布的報告，新冠疫情讓紐約市旅遊業遭受重創，遊客人數大減三分之二；2019年，紐約市遊客達到6660萬人的新高，但這一數字2020年直落至2230萬人；旅遊業產值則從2019年的803億元降至去年的202億元，全行業共損失8萬9000個工作崗位；同時，紐約市的酒店入住率則大降30%，全州範圍內則下降20%。

霍楚在曼哈頓美國自然歷史博物館舉辦的記者會上表示，2019年，旅遊業提供的工作崗位占全州的十分之一，為全州貢獻了超過1000億元的經濟產出；但去年國際遊客數量比前一年大降86%，國內遊客也下降37%，導致旅遊業消費減少近55%，產出下滑約50%。

霍楚表示，「自從接任州長的第一天起，我就有一個想法，那就是讓紐約重新變得充滿樂趣；我希望人們感受到活力，找回那種疫情之前的能量，這是刻在我們DNA裡的活力。」

州府的撥款中，將有1億元用於那些未能重返崗位或未能全職工作的旅遊業工人，每個人將收到最高2700元的一次性補助，留住他們的崗位，「現在仍有大量工作崗位流失，我們不能再視而不見；我們不能說，『明天崗位就會回來，再堅持一下就好』；旅遊業工人自9月失去了已延長的失業金以來，已經堅持了太長時間。」

另有1億元則將用於旅遊企業，激勵盡快重新雇用老員工，旅行社每召回一名老員工，並確保其全職工作至少六個月，企業就能獲得5000元獎勵。

此外，2500萬元將用注入會展中心，另有2500萬元將用於旅遊廣告；其他兩億元撥款則與霍楚正在推動的立法有關，州議會明年1月通過後，將用於幫助疫情前剛起步的小型旅遊業者。

州長霍楚表示，州府將投資4億5000萬元重振旅遊業。（州長辦公室提供）
州長霍楚表示，州府將投資4億5000萬元重振旅遊業。（州長辦公室提供）

紐約市 工作 霍楚

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