旅行禁令解除 紐約將迎遊客潮

由年輕有活力的洛克慈女郎主演的無線電城聖誕奇觀秀回歸。（取自聖誕奇觀秀推特）

美國 訂於8日解除新冠旅行禁令，所有接種了認可疫苗的遊客將允許入美，紐約市 作為熱門旅遊勝地，商家們早已迫不及待遊客們的到來，不少經典遊覽項目悉數回歸，包括具有標誌性意義的「無線電城聖誕奇觀秀」(Radio City Christmas Spectacular)。

「在關閉20個月之後，我們訂於周一(8日)重新營業」，位於中央車站(Grand Central)的凱悅酒店(Hyatt)負責人羅斯(Peter Roth)表示，如果不是因為國際遊客即將到來，他根本不會選擇此時開門，「解除旅行禁令是個非常好的消息，紐約馬拉松比賽日周末的客房已經全部訂滿，接下來幾個月的預定額也非常喜人。」

自從政府宣布11月8日遊客可以重新進入美國以後，國際航班的搜索量提升了338%，達美航空(Delta Air Lines)的預定量增長了450%，聯合航空(United Airlines)僅8日一天就要承載3萬名乘客來美。

「人們將從歐洲及全世界飛來紐約，大家又會在我們的酒店和餐館消費，這真是太棒了。」紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行董事瑞吉(Andrew Rigie)說，全市大約有100家酒店仍處於關閉狀態，但是隨著國際遊客的進入，酒店復工情況將逆轉，「全市的酒店都已蓄勢待發，準備好服務人員和安全環境。」

「遊客的回歸不僅會注入活力，也會帶來金錢收入。」市旅遊局發言人Chris Heywood表示，該局的全新旅遊廣告，投放在各個國家的媒體上，「遊客們成群結隊的來，待的更久，花錢更多，他們會看好幾場百老匯，平均住一個星期，他們對紐約的經濟復甦太重要了。」

因為疫情 而關閉一年，近日和國際遊客一同回歸的「無線電城聖誕奇觀」(Radio City Christmas Spectacular)，每年會吸引超過100萬觀眾觀看；發言人說，「我們在11月5日重啟，演出將持續到2022年1月2日，售票情況非常可觀」。

餐館業也摩拳擦掌，曼哈頓地獄廚房著名的Joe Allen餐廳經理Kevin Albert說，「我們恢復營業一段時間了，和之前相比過於冷清，只有遊客們都回來時，一切才能重新恢復活力。」

市旅遊局發言人Chris Heywood樂觀估計，明年將有800萬名國際遊客光臨紐約。