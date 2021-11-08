紐約市公校口罩令 亞當斯考慮取消

鑒於目前所有公校學生都可以接種新冠育苗，亞當斯表示明年上任後將視情況解除公校口罩令。（記者曹健／攝影）

已當選紐約市 長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯 (Eric Adams)7日表示，鑒於目前所有公校學生都可以接種新冠疫苗，他表示明年上任後將視情況解除公校口罩 令；他還表示，自己在公共安全問題上屬於「保守派」，對槍支暴力犯罪零容忍。

亞當斯在接受CNN訪問時表示，「帶著口罩讓我們沒法看到學生們的笑臉，我認為這會造成很大影響。」他的這一表態有別於現任市長白思豪(Bill de Blasio)；後者此前表示出於保險起見，希望短期內維持公校口罩令，「現在孩子們已經適應了口罩，但我也期待有一天我們不需要戴口罩，要在非常確定這一點之後才能做出決定。」

聯邦疾病防治中心(CDC)此前已批准5至11歲兒童接種輝瑞(Pfizer)新冠疫苗；亞當斯表示，「如果我們能找到一個安全的方式，我希望能夠取消口罩令，但必須在科學指導之下；兒童社交發展的很大一部分，就是臉上的微笑。」

亞當斯還對全美的民主黨人提出建議，表示應關注更加務實的目標，避免未來的選舉失敗；他說，日前通過的1兆元基建法案就是民主黨解決實際問題的正確方式。

他還表示，將嚴厲打擊犯罪，認為槍支暴力嫌疑人的拘留時間應該更長；此前布朗士區發生一起槍擊案，26歲女性在推著嬰兒車時被流彈擊中，亞當斯在接受NPR訪問時說，「我在公共安全方面是一個保守派，當你看到13歲兒童在學校圖書館被捅傷、母親推著嬰兒車被子彈擊中，『保守派』的意思就是對虐待、暴力犯罪零容忍。」

亞當斯說，「我不認為一個因為槍支犯罪被拘留的人，第二天就被放出來，這是不可接受的；我們當然需要終結執法虐待的問題，但同時我們也應確保公共安全。」

亞當斯此前說，自己上任後頭三份薪水將用比特幣支付；他7日解釋說，此舉是意在宣示紐約市要擺脫官僚主義、建立親商環境，「我們生活在過去被稱作帝國州的城市裡，但是我們卻毀掉了帝國，紐約市官僚主義太多、營商成本太高、困難太大；我們應該讓紐約市擺脫這種『我們做不到』的風氣，我希望讓各種創新和技術來到紐約市。」