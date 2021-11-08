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慶退伍軍人節 華裔老兵曼哈頓華埠遊行

記者和釗宇／紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）

紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節，並在且林士果廣場華裔軍人忠烈坊前舉行紀念儀式；華裔老兵及家屬和社區人士高唱美國國歌，致敬為保衛國家安全的軍人及先烈。

影音來源：記者和釗宇

去年全市範圍內的退伍軍人大遊行因疫情取消，華裔美國退伍軍人會也改變了每年固定的遊行，僅按照遊行路線前往華裔軍人忠烈坊前獻花；今年因為疫情緩解，遊行回歸；遊行於中午12時開始，隊伍從堅尼路(Canal St.)與勿街(Mott St.)交口，沿勿街一路走到華裔軍人忠烈坊，從紐約中華公所門前一路行至華裔軍人忠烈坊。

伍元天表示，很高興看到社區的恢復，老兵和社區人士能來參加遊行。（記者和釗宇／攝影...
伍元天表示，很高興看到社區的恢復，老兵和社區人士能來參加遊行。（記者和釗宇／攝影）

紀念活動由紐約華裔美國退伍軍人會幹事梅本立主持；紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天表示，疫情以來的過去一年半很艱難，華埠社區遭受重創，但是很高興看到社區的恢復，老兵和社區人士能來參加遊行；「而且今年也是九一一事件20周年，我們都知道華埠因此遭受巨大損失，商店關門，居民生活受到影響。」

伍元天說，市府今年將華裔軍人忠烈坊(Kimlau Square Memorial)列為地標，成為華埠數個市級地標中，首座專門紀念華裔歷史和文化的地標；「另外今年也是華裔士兵陳宇暉去世十周年，他是軍中霸凌和種族主義的受害者，好在正義已經得到伸張；我們反對亞裔仇恨犯罪，但這也不會阻礙亞裔美國人在軍隊服役。」

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩表示，「我們享受著自由和民主，更要對老兵致敬，尤其是華裔老兵；他們許多人獻出了生命，而華裔老兵取得成就是經過一代代人努力得來的，來之不易。」

紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗...
紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）

紐約中華公所主席于金山表示，華裔軍人忠烈坊代表著紐約市華裔美國人的精神，也代表著華人過去150年以來在紐約市的奮鬥。

國會眾議員維樂貴絲的代表葉凌霞(左)，為紐約華裔美國退伍軍人會頒發了國會褒揚狀。...
國會眾議員維樂貴絲的代表葉凌霞(左)，為紐約華裔美國退伍軍人會頒發了國會褒揚狀。（記者和釗宇／攝影）

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)的代表葉凌霞，為紐約華裔美國退伍軍人會頒發了國會褒揚狀，參與人員向陣亡戰士敬獻花圈，並對空鳴槍三聲表示致敬與哀悼；台北經文處組長張必強、紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任靳芳芳、美東聯成公所主席梁漢本、紐約中華總商會會長鄧遐勳等也到場參加。

紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗...
紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗...
紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗...
紐約華裔美國退伍軍人會7日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）

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