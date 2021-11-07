紐約疫苗令上路1周 市府6機構接種率低

市府隸屬六機構仍接種率低，白思豪稱一切正常，接種率持續穩步邁進。(記者張晨/攝影)

距離市長白思豪 (Bill de Blasio)頒布的市府雇員疫苗 接種強制令最後期限已過去一周，數據顯示仍有約五分之一的市消防局成員未接種；但白思豪表示，全市在提高接種率方面取得了「非常好的進展」，其中包括消防局和市警，並稱現在所有救援部門都在「運作」應急響應時間也恢復「正常」。

白思豪5日指出，81%的消防員已經接種了疫苗，相比在他宣布接種令之前，這一比例僅為為58%；而同樣隸屬於市消防局的緊急醫療服務人員(EMS)的疫苗接種率也在在同一兩周內從61%飆升至90%。

對於強制接種，消防局和緊急醫療服務的工會都出面抗爭，稱只要每周對未接種疫苗員工進行病毐測試就可保障人人安全，白思豪不該威脅取消未打疫苗者的工資。

根據市長辦公室6日公布的新數據顯示，全市各機構在10月29日的最後期限前為員工接種疫苗方面取得了重大進展；但由於持續的人員短缺，市懲教局(Department of Correction)的制服警員必須在12月1日之前注射疫苗。

截至5日，只有63%的懲教局員工接種了疫苗，在全市所有隸屬機構中最低。

不過紀錄也顯示，市警、消防局、退伍軍人服務部(Veterans Services Department)、市清潔局(Department of Sanitation)以及市房屋局(New York City Housing Authority)也低於全市87%的成人疫苗接種率。

目前仍有1萬8200名市府雇員尚未接種，約有9000人因強制令而無薪休假，剩下的未接種者每周都在接受病毒檢測，等待醫療豁免結果。

市長辦公室及其下屬各機構中，如市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)工作 人員的接種率達到了97%，在市府個機構中名列前茅。

但市長辦公室不願提供在市府向白思豪報告工作的數百名人員中，具體有多少人沒有接種疫苗。