照顧不同群體 亞裔組織籲霍楚簽完善收集數據法案

今年3月亞裔組織代表與亞裔民代，在州長曼哈頓辦公室前，籲為亞裔組織增加經費。（記者金春香／攝影）

新冠疫情期間，華策會(CPC)工作人員忙得不可開交，除了分內職責，還要為亞太裔翻譯疫情資訊，因為州政府網站並未用這些族裔的母語提供訊息。

華策會行政總監何永康(Wayne Ho)表示，該組織雙語工作人員需要了解疫苗接種等等與疫情相關的許多資訊；紐約州欠缺亞裔 居民的資訊，因為對相關族裔群體不夠了解，無法針對需求提供資源。

除了何永康，還有更多倡議者和立法人員呼籲紐約州長霍楚(Kathy Hochul)簽法案，好讓州政府完善收集亞太裔具體數據，不再將不同亞裔群體概括歸入同一類別。

推動紐約州完善收集數據的法案2011年至今多次被提出，霍楚是第二位考慮簽署的州長；前州長葛謨(Andrew Cuomo)2019年否決，認為會加重財政負擔和運作複雜性。

現版法案由台灣出生的州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)和州參議員薩拉查(Julia Salazar)提出，將為韓裔、菲律賓裔、日裔、巴基斯坦和印尼裔創建單獨類別。

牛毓琳說，亞裔美國 人非單一群體，潛藏很多貧困人，是(紐約)最貧族群，而亞裔社區卻總最後獲得社會福利、金額最少。

根據亞裔美國人聯合會，過去13 年，亞裔美國人組織取得的紐約市 資金僅占3.1%。

亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)專員馮楚鉅(Lloyd Feng)說，「模範少數族裔迷思」(model minority myth)將亞裔美國人和太平洋島民描繪成成功族群，過分強調富人、忽略低收入者；完善數據可打破迷思。

根據亞美聯盟(Asian American Federation)數據，紐約大都會貧困亞裔美國人十年增加15%，從2010年的25萬2000多增加到2019年近29萬人；在紐約市，過去十年亞裔大增33.6%，居各族裔之冠。

馮楚鉅說，許多人認為亞裔是東亞的中國、韓國和日本人，忽略東南亞、南亞族裔，另外還有人數少、需求不同的太平洋島民。

分析紐約市公立醫院數據後發現，若將亞裔細分，疫情爆發前三個月，南亞裔病毐檢測陽性比例達30.8%、住院率54.7%，在亞洲人中最高，華裔陽性比例和住院率低於南亞裔，但死亡率最高。馮楚鉅說，若早點有完善數據，防疫行動或許更快速。