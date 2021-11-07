紐約中華公所致信州長 反對「亞裔細分」人口統計法案

中華公所常務會議，表示已致信州長反對「亞裔細分」人口數據統計法案。(記者張晨／攝影)

紐約 中華公所5日召開常務會議，就國父孫中山誕辰紀念、紐約華裔 美國退伍軍人會慶祝退伍軍人節、以及致信州長反對「亞裔 細分」人口數據統計法案等事宜做出報告；主席于金山表示，雖任期將滿，但仍要在努力傳統慶祝活動和重要問題上堅持，做出承前啟後的榜樣。

中華公所、中國國民黨美東支部、駐紐約分部，與紐約華僑學校，將於12日在曼哈頓華埠舉辦孫中山誕辰155周年紀念大會，和往年一樣向孫中山銅像獻花並表達崇敬與追思。

當天包括經文處、紐約華僑文教服務中心等均將出席並獻上花籃，在中華公所禮堂獻花完畢後，會再到中山廣場對孫中山銅像致意。

于金山表示，每年誕辰日市公園局都會派出專人對銅像進行清理，近日著手再與公園局商討能否在每年3月12日國父逝世日也能同樣再次清掃。

「亞裔細分」人口數據統計法案今年在州議會再次通過；公所在當日的常務會議上連署兄弟僑團再次致信州長霍楚(Kathy Hochul)，前州長葛謨執政時就因對此法案的反對呼聲過高而拒絕簽字；于金山表示，這樣的法案會削弱亞裔群體在主流社會的聲音，造成長期的影響。

華裔美國退伍軍人會今年慶祝退伍軍人節的活動，也於10日中午10時15分從中華公所門前開始，而後前往且林士果(Chatham Square)的華裔軍人忠烈坊前獻花致敬；去年該活動因為疫情影響而縮減規模，今年呼籲民眾參與。