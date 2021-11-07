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紐約市教育局社會情感測評 挨批侵犯隱私 家長抵制

記者張晨／紐約報導
認為侵犯孩童隱私及情感安全，亞裔家長抵制教育局「社會情感」測評。(PlaceNYC提供)
認為侵犯孩童隱私及情感安全，亞裔家長抵制教育局「社會情感」測評。(PlaceNYC提供)

教育局日前向學生推出名為「DESSA」的社交情感調查(Devereux Student Strengths Assessment)；由不同族裔家長組成的教育倡導團體「家長領導加速課程和教育群」(PlaceNYC)表示，處於隱私、安全及透明度考量，呼籲家長「選擇不參加學校的社會情感調查」。

DESSA是一個測評工具，會針對三至14歲孩子的社會情感學習(Social Emotional Learning，簡稱SEL)優勢進行測評，以評估他們的「社會情感功能」。

在接下來的兩周里，教師和學校工作人員將被要求回答一系列40多個問題，這些問題涉及學生的社會、情感健康和行為方面的一系列話題，如在過去四周內，孩子是否聽從一個值得信任的成年人的建議，是否常說對未來充滿希望的話，是否顯示出判斷是非的能力等。

該組織的家長表示，這種調查相當於精神病學評估和治療，學校普通員工不是持有牌照的心理健康專業人士；SEL將心理健康技術交給學校員工，但即使對於成年患者，這些技術也充斥著誤用、操縱和虐待的風險，更遑論讓脆弱的孩子面對這種風險。

一些家庭目前已經收到來自校長的通知信件，信件底部提供了一個表格的連結。

但如今，仍有許多家長沒有收到表格，而教育局給出的退出截止日期是10月24日；PlaceNYC共同創辦人朱雅婷對非英語家長缺乏理解甚至注意表示擔憂。

「儘管我孩子所在的中英雙語學校將DESSA的信翻譯成了中文，但對其他地區的大多數中國家庭來說，情況並非如此。」她說。

PlaceNYC副主席莫美倫(Maud Maron)表示，在每個家長了解到他們有權退出之前，教育局應該延長選擇退出調查的截止日期；與此同時也必須立即與家長溝通展開這項調查的原因及調查結果將被如何使用，因為這涉及到了學生們的隱私及安全。

教育局 心理健康 隱私

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