市府發布防範極端天氣報告：已完成多項防洪工作

紐約市長白思豪9月公布應對極端天氣的計畫,防範下一次極端天氣帶來的損害。(市長辦公室提供)

颶風 艾妲(Hurricane Ida)後,市長白思豪(Bill de Blasio)公布一項應對紐約市 極端天氣的計畫,並於近期向大眾發布首個月度報告;報告強調,已在紐約市實施多個鞏固防洪基礎設施的措施,並針對地下室改造計畫創立專門小組等,這些新進展導致紐約市10月底遭遇暴雨侵襲時,有明顯增強的抵禦能力。

這份報告名為「新常態:抗擊風暴給紐約市帶來的極端天氣」(The New Normal: Combatting Storm-Related Extreme Weather in New York City),由紐約市極端天氣應對工作 組(Extreme Weather Response Task Force)領銜撰寫,建議給市環保局投資21億元,另有2億3800萬元用於環保局的重點項目,4億元則投給公園局、交通局、房屋局等重點項目。

「我們知道氣候變遷正在發生,現在就必須依照藍圖執行計畫」,白思豪說,颶風後改進設施、收集數據信息、以及建立緊急通訊系統,這些措施將保全紐約客的安全。

11月5日發布的最新進展中,強調自颶風艾妲發生以來,市府已作出多項防洪措施,包括製定新的緊急通訊計畫、向地下室居民和弱勢社區宣導緊急撤離等教育性信息的「Rainboots on the Ground」項目;已安裝提醒司機前方路段易受洪水侵襲的100個警告標誌、東艾姆赫斯特的下水系統,將擴展至其他40個地區、13個洪水傳感器網路、增加清潔集水池的頻率、向居民提供1萬個防洪袋。

也向紐約市警發布進行地下室疏散工作時的新指南,針對地下室改造計畫創立工作小組;報告指出在紐約市10月25日、26日遭遇暴雨時,這些改進已很大程度抵禦極端天氣。

被市長任命為極端天氣協調員(Extreme Weather Coordinator)的副市長沃爾夫(Emma Wolfe)表示,通過對防災工作的投資,將有更精準的信息來追蹤風暴,快速向大眾傳遞消息,「氣候變遷是人類面臨的新現實,我們將盡全力確保居民的安全。」