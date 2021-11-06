市府發布防範極端天氣報告：已完成多項防洪工作

紐約市長白思豪9月公布應對極端天氣的計畫，防範下一次極端天氣帶來的損害。（市長辦公室提供）

颶風 艾妲(Hurricane Ida)後，市長白思豪(Bill de Blasio)公布一項應對紐約市 極端天氣的計畫，並於近期向大眾發布首個月度報告；報告強調，已在紐約市實施多個鞏固防洪基礎設施的措施，並針對地下室改造計畫創立專門小組等，這些新進展導致紐約市10月底遭遇暴雨侵襲時，有明顯增強的抵禦能力。

這份報告名為「新常態：抗擊風暴給紐約市帶來的極端天氣」(The New Normal: Combatting Storm-Related Extreme Weather in New York City)，由紐約市極端天氣應對工作 組(Extreme Weather Response Task Force)領銜撰寫，建議給市環保局投資21億元，另有2億3800萬元用於環保局的重點項目，4億元則投給公園局、交通局、房屋局等重點項目。

「我們知道氣候變遷正在發生，現在就必須依照藍圖執行計畫」，白思豪說，颶風後改進設施、收集數據信息、以及建立緊急通訊系統，這些措施將保全紐約客的安全。

11月5日發布的最新進展中，強調自颶風艾妲發生以來，市府已作出多項防洪措施，包括製定新的緊急通訊計畫、向地下室居民和弱勢社區宣導緊急撤離等教育性信息的「Rainboots on the Ground」項目；已安裝提醒司機前方路段易受洪水侵襲的100個警告標誌、東艾姆赫斯特的下水系統，將擴展至其他40個地區、13個洪水傳感器網路、增加清潔集水池的頻率、向居民提供1萬個防洪袋。

也向紐約市警發布進行地下室疏散工作時的新指南，針對地下室改造計畫創立工作小組；報告指出在紐約市10月25日、26日遭遇暴雨時，這些改進已很大程度抵禦極端天氣。

被市長任命為極端天氣協調員(Extreme Weather Coordinator)的副市長沃爾夫(Emma Wolfe)表示，通過對防災工作的投資，將有更精準的信息來追蹤風暴，快速向大眾傳遞消息，「氣候變遷是人類面臨的新現實，我們將盡全力確保居民的安全。」