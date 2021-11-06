哈德遜廣場攀樓探險9日開張

哈德遜廣場觀景台全球最高攀樓探險11月9日開張。（取自官網）

紐約市 哈德遜廣場(Hudson Yards)100層高三角觀景台「邊緣」(Edge)去年春天對外開放，隔著透明玻璃地板俯瞰大樓林立的紐約市已讓人驚呼連連；時隔一年，更刺激的「城市攀樓」(City Climb)收費大探險訂9日開張，將成為全球最高的建築物外部攀樓項目。

勇於接受挑戰的遊客可從1200呎高的觀景台出發，攀越若干戶外平台、階梯、樓頂。

這項探險活動全程將有專業嚮導帶領，登樓者全身繫安全帶，兩根纜線連接到隨攀樓者同步移動的安全推車。

開始攀樓前，攀樓者有暖身體驗；先爬32階到達「懸崖」(Cliff)，從1190 呎高俯瞰整個城市，而後在「樓梯」(Stairs)處以45度斜爬161階，最後到達1271呎高的「頂點」(Apex)，可倚靠並懸掛在平台上。

整趟冒險之旅耗時90分鐘到兩個小時，攀樓部分約花費45分鐘；對於只到「邊緣」觀景台一遊的人來說，除了居高眺望紐約市，還能看到城市攀樓人的攀樓英姿、以及他們從上方「頂點」探出身子。

房地產 業者Related Companies執行長布勞 (Jeff T. Blau) 形容，「城市攀樓」這項新玩法好似從屋頂上大喊，「紐約市旅遊業又回來了！」他說，這樣的冒險在紐約市未曾見過。

「城市攀樓」9日開張，每天營業，時間為早上10時至下午6時，可能隨季節調整，票價185元，門票包括攀樓體驗、進入觀景台和數位拍照。

攀樓者有條件限制，須年滿13歲、體重至少65磅、血液酒精檢測 值低於0.08；根據主辦單位的常見問題解答，所有參與者登記報到時須接受呼吸測試。

紐約市摩天大樓年年競相開放觀景台，以吸引更多遊客，光是站在城市高處似乎已不夠令人興奮。

帝國大廈(Empire State Building)最近剛翻新102樓高的觀景台，超高范德堡一號大樓(SUMMIT One Vanderbilt)不久前也才開放1000 呎高的玻璃天空盒和電梯，就連洛克菲勒中心(Rockefeller Center)也搶搭熱潮，正請求地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)批准增設觀景台、以及載客上達69層以上的設施。