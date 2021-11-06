我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

哈德遜廣場攀樓探險9日開張

編譯周芳苑／綜合5日電
哈德遜廣場觀景台全球最高攀樓探險11月9日開張。（取自官網）
哈德遜廣場觀景台全球最高攀樓探險11月9日開張。（取自官網）

紐約市哈德遜廣場(Hudson Yards)100層高三角觀景台「邊緣」(Edge)去年春天對外開放，隔著透明玻璃地板俯瞰大樓林立的紐約市已讓人驚呼連連；時隔一年，更刺激的「城市攀樓」(City Climb)收費大探險訂9日開張，將成為全球最高的建築物外部攀樓項目。

勇於接受挑戰的遊客可從1200呎高的觀景台出發，攀越若干戶外平台、階梯、樓頂。

這項探險活動全程將有專業嚮導帶領，登樓者全身繫安全帶，兩根纜線連接到隨攀樓者同步移動的安全推車。

開始攀樓前，攀樓者有暖身體驗；先爬32階到達「懸崖」(Cliff)，從1190 呎高俯瞰整個城市，而後在「樓梯」(Stairs)處以45度斜爬161階，最後到達1271呎高的「頂點」(Apex)，可倚靠並懸掛在平台上。

整趟冒險之旅耗時90分鐘到兩個小時，攀樓部分約花費45分鐘；對於只到「邊緣」觀景台一遊的人來說，除了居高眺望紐約市，還能看到城市攀樓人的攀樓英姿、以及他們從上方「頂點」探出身子。

房地產業者Related Companies執行長布勞 (Jeff T. Blau) 形容，「城市攀樓」這項新玩法好似從屋頂上大喊，「紐約市旅遊業又回來了！」他說，這樣的冒險在紐約市未曾見過。

「城市攀樓」9日開張，每天營業，時間為早上10時至下午6時，可能隨季節調整，票價185元，門票包括攀樓體驗、進入觀景台和數位拍照。

攀樓者有條件限制，須年滿13歲、體重至少65磅、血液酒精檢測值低於0.08；根據主辦單位的常見問題解答，所有參與者登記報到時須接受呼吸測試。

紐約市摩天大樓年年競相開放觀景台，以吸引更多遊客，光是站在城市高處似乎已不夠令人興奮。

帝國大廈(Empire State Building)最近剛翻新102樓高的觀景台，超高范德堡一號大樓(SUMMIT One Vanderbilt)不久前也才開放1000 呎高的玻璃天空盒和電梯，就連洛克菲勒中心(Rockefeller Center)也搶搭熱潮，正請求地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)批准增設觀景台、以及載客上達69層以上的設施。

哈德遜廣場觀景台全球最高攀樓探險11月9日開張。（取自官網）
哈德遜廣場觀景台全球最高攀樓探險11月9日開張。（取自官網）

紐約市 檢測 房地產

上一則

消防、急救員接種疫苗落後 人力吃緊

下一則

紐約客談╱ 共和黨政治新秀扳倒民主黨老將 選民對左傾政策失望

延伸閱讀

非裔女曼哈頓無故毆打華女 大喊「滾回中國」

非裔女曼哈頓無故毆打華女 大喊「滾回中國」
「用選票發聲」 民權團體力挺非公民投票提案

「用選票發聲」 民權團體力挺非公民投票提案

紐約市普選投票率 不到25%

紐約市普選投票率 不到25%
舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔

舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔
紐約客談／合法工作納稅人 應皆可投票

紐約客談／合法工作納稅人 應皆可投票

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍