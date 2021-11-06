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兒童新冠疫苗網站 為家長解惑

記者張晨／紐約報導
紐約州府遵CDC建議為家長建立幼兒接種疫苗答疑網站。（仁德醫生集團提供）
紐約州府遵CDC建議為家長建立幼兒接種疫苗答疑網站。（仁德醫生集團提供）

為了更好宣導兒童新冠疫苗接種，州長霍楚(Kathy Hochul)5日宣布州府開放新網站，為家長及監護人提供兒童接種臨床指導及資源。

霍楚表示，州臨床諮詢工作組(NY State Clinical Advisory Task Force)本周遵循CDC的聲明和官方建議，輝瑞製藥所產的5至11歲兒童疫苗劑量為成人的三分之一，在預防感染有效率達90.7%。

但許多家長仍對接種持觀望態度，霍楚指出，為了減少疑慮，讓整個過程變得更透明，州府建立兒童疫苗接種網站ny.gov/Vaxforkids，上面將提供接種疫苗前後可能會產生的疑慮和解答。

州衛生廳流行病學主任盧特洛(Emily Lutterloh)將主管州內兒童新冠疫苗的接種工作；據統計，全州五至11歲的兒童人數超過150萬。

盧特洛表示，該網站給出了對疫苗一些較為詳盡的解釋，例如最常見的問題是關於副作用——和成年人一樣，孩子接種後也可能會產生頭痛、發熱、疲勞或噁心想吐的情況，但這些副作用並不危險，只是孩子的免疫系統在發揮作用。

仁德醫生集團醫生鐘蔚表示，兒童若出現副作用，家長只需在局部紅腫部位冷敷，盡量避免搓揉，或讓孩子服用退燒藥即可。

霍楚表示，新冠對所有年齡段都是非常嚴重的威脅，雖然兒童受到的影響明顯小於成年人，但這並不意味著他們不需要接種。

根據州衛生廳調查並確認，新冠爆發至今有539例患有儿童多系统炎症综合症(MIS-C)的患者，並有3例死亡；在確診病例中，有94%的兒童通過診斷測試(PCR或抗原)、抗體測試檢測出了新冠陽性。

據CDC數據，自今年7月初以來，因新冠住院的兒童人數有所增加，這可能是由於更具傳染性的Delta變種病毒；目前，Delta仍是紐約州和整個美國病毒傳染的主要毒株，對未接種者構成的風險最大。

霍楚表示，這是所有人一直在等待的時刻，那就是保護更多兒童免受病毒侵害的機會；在即將進入節日季之前，敦促所有家長和監護人與兒科或家庭醫生聯絡，為符合年齡和條件的孩子接種。

紐約州府遵CDC建議為家長建立幼兒接種疫苗答疑網站。(美聯社)
紐約州府遵CDC建議為家長建立幼兒接種疫苗答疑網站。(美聯社)

疫苗 霍楚 工作

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