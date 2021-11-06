中華公所將為五至11歲兒童接種疫苗

中華公所與萬友兒科合作，下周開始為五至11歲兒童接種疫苗。(記者張晨/攝影)

聯邦疾病防治中心(CDC)近日正式批准五至11歲兒童新冠疫苗 的使用，紐約 中華公所為維護社區兒童健康，將與萬友兒科診所攜手為已滿五周歲的兒童接種；現已開放提前預約，可致電或親往診所登記及諮詢。

中華公所主席于金山表示，公所從今年年初至今有幸獲得州、市府及多個醫療機構為成人接種疫苗的支持，讓公所順利為2萬名僑胞注射疫苗和補強針；CDC和聯邦政府剛剛批准了兒童疫苗，公所就立即聯繫相關單位商談接種事宜，也邀請了州長霍楚(Kathy Hochul)來公所宣布疫苗開打。

「非常高興在首次兒童疫苗接種服務項目中與萬友兒科診所合作，目前這個接種項目也是公所最關注的工作重點。」于金山說，如今孩子每天都上學，擴大接種年齡，可讓家長更放心。

萬友兒科診所醫師李美玲表示，萬友兒科位於中華公所樓下，在華埠社區的最佳地點，交通便利，地理位置寬敞通風。

她指出，孩子接種的疫苗種類為輝瑞 ，紐約現已進入秋冬季節，也是病毒傳播的高發期，為了孩子的健康安全考量，呼籲家長儘早帶孩子接種。

輝瑞此前也表示，兒童疫苗的臨床試驗發現，這種疫苗的耐受性良好，常見的副作用較溫和，與16至25歲的青少年和成年人試驗中的副作用相當。

公所為五至11歲兒童接種疫苗的具體日期將在下周公布，之前歡迎家長及監護人提前預約登記，致電預約可撥打(212)796-2196，也可以親往萬友兒科診所登記或諮詢詳情；工作時間為周一至周六，上午10時至下午6時。