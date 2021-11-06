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周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

消防、急救員接種疫苗落後 人力吃緊

編譯周芳苑／綜合5日電
紐約市消防員、急救人員接種疫苗落後，已影響工作部署。（美聯社）
紐約市消防員、急救人員接種疫苗落後，已影響工作部署。（美聯社）

儘管紐約市長白思豪(Bill de Blasio)強制要求市府員工接種新冠疫苗，市消防局消防員、急救人員及市警仍有不少人未打疫苗，以致疫苗接種強制令生效後人手吃緊，影響工作部署。

紐約市消防局(FDNY)官員稱，疫苗強制令實施後四天，消防人員疫苗接種率僅77%，已打疫苗的人被迫分擔因未打疫苗而休假者的任務，超時工作，人力短缺；但市府官員說，消防局緊急醫療技術人員和護理人員也適用接種令，接種率升到90% ，高於一周前的 61%。

對於疫苗接種令，消防局和緊急醫療服務的工會都出面抗爭，稱只要每周對未接種疫苗員工進行病毐測試就可保障人人安全，市長不該威脅取消未打疫苗者的工資。

消防局發言人德懷爾(Frank Dwyer)證實，人員短缺擾亂消防局正常運作，目前採用「備援」(fallback)模式，某些緊急情況只能分配較少人力。

消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)卻說，雖然人力短缺，4日僅四個消防單位停工，比平時還少；他說，人員配置和應急規畫都很到位。

另有消防局官員說，請病假人數減少，本周截至4日請病假者約2000人。

所幸消防車、救護車趕往事故現場的速度，並未變慢；部分數據顯示，10 月29日以來，火災回應時間約3、4分鐘，與8、9月及10月前幾周的平均時間相當，消防局分支單位緊急醫療服務(EMS)調度回應時間也未受影響。

但有民眾稱，撥打911求助電話很難有人回應。

10月29日之前，紐約市所有機構中，消防局疫苗接種率排名墊底，緊急醫療服務和消防員未接獲疫苗比率分別為23% 、32% ，本月3日則分別降至8% 、21%。

紐約市911求助系統主要由市警管理，截至1日，市警未接種疫苗者達8000多人；一位調度員說，他們很疲憊且人手不足。

根據2013年通過的法規The Ariel Russo Act，紐約市緊急應變單位每月須公布回應時間，且按行政區和社區細分，但目前911報告最新數據是8月，僅按行政區劃分，開放數據門戶網站已一年多未更新。

目前市府未能提供完整數據，消防局發言人將數據不齊歸咎技術問題。

疫苗 紐約市 911

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