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里民會談8大道遊民收容所：將全天有保安監管

記者顏潔恩／紐約報導
市遊民服務局日前與布碌崙第十社區委員會舉行里民會，介紹8大道遊民收容所計畫。(視頻截圖)
市遊民服務局日前與布碌崙第十社區委員會舉行里民會，介紹8大道遊民收容所計畫。(視頻截圖)

市遊民服務局(DHS)日前與布碌崙(布魯克林)第十社區委員會舉行里民會，介紹8大道遊民收容所計畫；專員提到，收容所24小時都有保安監管、社工在場提供醫療和社會服務，協助遊民重拾生活，是一種緊急服務，提供給突然陷入困境的家庭。

市府計畫在65街801號空地上建一棟容納121人的家庭收容所，由非營利機構Women In Need(WIN)管理，預計明年冬季便會營業；4日晚當局專員、WIN負責人向第十社區委員會首次介紹這項計畫，表示他們為遊民提供的服務，不僅只是住所。

據最新公布的內容，入住的家庭要保證至少有一名小孩，每戶平均逗留時間為一年，若家庭中有成年男性成員，也會住在一起；收容所預計有十層高，配有戶外娛樂空間、教室，每戶都有獨立廚房、浴室，另外24小時都有保安、社工輪班待命，提供醫療和社會服務。

市遊民服務局管理人卡特(Joslyn Carter)表示，當人們聽到建立遊民收容所，第一想法就是其引發的治安和生活問題，特別不能忍受男性遊民，害怕他們遊蕩在街頭鬧事；然而在他們的系統中，其實更多是有小孩的家庭，因為家長突然失去工作陷入困頓，需要緊急幫助。

她說當局的目標是幫助遊民重獲原有的生活，讓他們居住在收容所的時間「愈短愈好」；WIN負責人Diana Santos補充，建在社區的收容所，往往也為當地居民帶來就業機會，「雙方都獲利，是一個雙贏計畫」。

不少家長和教育人士關心這批孩子的湧入，是否就讀當地學區，令學校更加擁擠；對方回應紐約市大部分公校學區都很擁擠，目前的安排是，已註冊入學的孩子可留在原本的學校就讀，將為他們提供交通，他們也可轉到當地學校，無論如何都要確保受到教育。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)表示，此前不知男性也將入住，當社區民眾問起時，往往不知如何作答，像這樣的社區溝通很有必要，居民也有權利知曉所有的內容；對此當局表示願意配合，接下來將和白彼得辦公室接洽，舉行會議回答所有問題。

教育 學區 紐約市

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