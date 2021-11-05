「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

52歲的華裔男子萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)因涉性虐造成29歲女友周嬌梅(Jiaomei Zhou)死亡，被警方拘捕，3日晚過堂時被控二級謀殺與仇恨犯罪 類別的一級嚴重性虐與等罪名，法官裁定不准保釋；萬秋明對警方表示，案發當天他與周嬌梅曾飲酒，醒來後發現她已失去知覺，不清楚死者身上血漬來源，但警方在他身上與房內發現大量血跡。

報住在法拉盛 的萬秋明3日晚在公派律師與中文翻譯的陪同下過堂，法官因案情情節嚴重，不准保釋；他的代表律師提出異議，要再為他遞交保釋申請。

法院信息顯示，萬秋明被檢方以二級謀殺、仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐、一級性虐、毀壞物證以及四級非法持有武器的罪名提告；對於加控仇恨犯罪，移送書中稱，因被告涉嫌多次強行將不明鈍物插入被告的下體，因此提出上述控罪。

萬秋明在接受警方問話時表示，他與周嬌梅於1日相約見面，先在法拉盛一家中餐館吃飯，隨後返回他居住的二樓公寓內，他稱兩人曾在他的臥室飲酒，之後死者為抽菸而逗留在他的公寓；萬秋明說，他隨後在椅子上睡覺，當晚醒來時發現周嬌梅已失去知覺，便將受害人移至一樓的大廳，然後撥打911報警。

一名證人表示， 萬秋明的公寓門在案發當天一直緊鎖，期間他曾聽見有音樂傳出，之後就看見死者躺在一樓大廳；另一位證人稱，他在被告臥室的床墊與洗手間內均看到血跡，但部分污漬已被人試圖清洗，他指出廁所的洗手台內有一條染血的浴巾，臥室內藏有大量染血的紙團。

對於上述指控，萬秋明對警方表示，他不知道血漬來源，但警方趕到時，看到他的內褲、短褲、短袖、球鞋與襪子上都沾有血跡。

根據法醫的初步檢查，研判這起案件為謀殺，死因是由於受害者的陰道與肛門多次被強行以鈍物侵入，致使器官撕裂，導致大出血，因失血過多而身亡。

警方4日表示，他們仍在尋找案件的凶器，呼籲知情者提供線索。

周嬌梅居住在皇后區 白石鎮，生前在康州一家美甲店工作，已婚，嫌犯據信是她的男友；一名知情人士指出，周嬌梅的丈夫知道死者與萬秋明相識，但不清楚兩人的具體關係。