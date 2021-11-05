兒童打疫苗 也獎勵100元

兒童新冠疫苗開打，白思豪表示，前往市府下屬接種點打疫苗的兒童將獲得100元獎勵。（美聯社）

五歲至11歲兒童即日起可開始接種輝瑞新冠疫苗 (Pfizer)，市長白思豪(Bill de Blasio)4日表示，兒童接種新冠疫苗也適用於接種激勵政策，前往市府下屬接種點打疫苗的兒童將獲得100元獎勵。

目前市府下屬接種點已經開始為兒童提供輝瑞疫苗，白思豪說，「我們非常希望孩子們和家長抓住這個獲取獎勵的機會，每個人都可以用這100元在假日季買點什麼。」

市府還將於下周在在全市1070所公校 輪流設置200餘個接種點，每個學校將有一天的接種時間，家長可登錄教育局 網站https://reurl.cc/EZW66K查詢各公校具體的接種時間；教育總監波特(Meisha Porter)表示，「現在，幾乎所有公校人員都可以接種疫苗，家長們每天早晨終於可以放心地送孩子上學，現在他們有了疫苗的強力保障，我們也終於可以採取這一公校重開的最後一步措施。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)強烈建議家長和監護人為孩子接種；他表示，兒童版的疫苗劑量只有成人版的三分之一，聯邦疾病防治中心(CDC)的研究顯示，如果全市所有五至11歲兒童都接種，就能避免3萬8000個新增病例，市府為兒童準備了足夠的疫苗，目前已有33萬劑可以使用；「切記，感染新冠肺炎可能導致住院、進入加護病房以及落下後遺症，如氣短和腦霧(brain fog)。」

在推動兒童接種的同時，市府和市衛生局目前並未公布公校學生接種率到達多少後，可以取消校內的口罩令，或修改公校的感染隔離政策；目前，已接種疫苗的學生如果與感染者密切接觸後未出現症狀，可以免於隔離，但未接種學生則須隔離十天；教育局數據顯示，本學年迄今共有4950位學生感染，約占學生總數的0.5%，近2000間教室因疫情被完全關閉。