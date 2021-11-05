「用選票發聲」 民權團體力挺非公民投票提案

紐約移民聯盟等多個民權團體，4日在市議長張晟辦公室門口，支持「非公民投票」提案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)等多個民權團體，4日在曼哈頓中城市議長張晟(Corey Johnson)的辦公室門口，舉牌支持「非公民投票 」(noncitizen voting)提案，大喊「我們的城市、我們用選票發聲」，認為提案內容不違反現行法律，呼籲市議會應盡速通過該提案。

(影音來源：記者顏嘉瑩攝影)

根據該提案Intro. 1867號內容，擁有合法工作身分並在紐約市 居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權，除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證 (H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

市議會9月曾舉辦公聽，獲得絕對多數市議員以及許多團體的支持，不過至今仍未在市議會舉行投票，4日舉辦集會的紐約移民聯盟表示，紐約市級普選剛結束，而其中有近百萬名合法的紐約市永久居民礙於非公民身分而無法投票。

移民聯盟行政總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，這些合法移民在紐約市居住、工作並扶養家庭，而紐約市不應該在體踐民主的過程中忽略他們，這些人與公民一樣有資格在城市的未來進程中發聲。

聯合鄰里社(United Neighborhood Houses)執行主任Susan Stamler表示，在新冠肺炎疫情持續的當下，我們需要確保所有在紐約市居住、工作及繳稅的居民都能夠參與市府決策，張晟應該盡快將提案提上議程並投票通過，給予那些合法居民選舉權。

華人進步會執行主任李寶霞(Mae Lee)和公民參與組織者曹詠之表示，去年該組織在宣傳人口普查時，就有不少居民說也希望能參與投票；李寶霞認為，有些人批評資源都給了綠卡持有者，但事實上該提案僅提議合法工作身分者可參與市級投票而已，仍無法參與州、聯邦投票。

亞美法律援助處選民權利組織者雷淑芬則說，紐約州憲法的第二條第一款規定，「所有公民都應享有投票選舉所有民選官員的權利」，並未提到「非公民不能投票」，與提案內容沒有牴觸，若提案通過後，也將可為之後的執法提供基礎。

根據市議會網站資料，目前該提案已經獲得34名市議員的支持。