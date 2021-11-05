選舉日5公投 3項選舉相關未通過

紐約普選日的五項民意公投，與選舉有關的一、三和四項沒能通過，只有第二、五兩項過關。(Getty Images)

紐約2日選舉投票 的同時還有五項民意公投 ，包括修改分區制與選區重畫的過程；獲取清潔空氣、清潔水源和健康環境的權利；取消至少在選舉前十天登記的規定；准許無藉口缺席投票，以及擴大紐約市民事法庭的金額判罰權限。非正式的投票統計顯示，公投中只有二、五兩項過關，與選舉有關的一、三和四項沒有通過。

紐約州 目前規定，選民至少需在選前十天進行登記。第三項公投建議如果通過，意味著這項規定將被取消。如今州議會可根據這項公投結果制定州法，允許選民在臨近選舉時登記，包括在選舉當天。

紐約州目前的缺席投票政策規定，選民必須有正當的理由才能缺席投票，包括不在國內、生病和身有殘疾。第四項公投如果通過，意味著這項規定將被取消。

「紐約共同事業」組織支持准許無藉口缺席投票，但共和黨人的立場是「對無藉口缺席投票說不」。州共和黨主席朗沃西(Nick Langworthy)表示：「選舉日來臨發生了令人啼笑皆非的事，一些人表示他們有解決某些問題的辦法，但這些問題在紐約州並不存在，因此我們要拒絕。」

紐約市民事法庭目前可聽審並裁決最多2萬5000元的民事案，第五項公投是建議將聽審金額提高到5萬元，這項建議因爲爭議最少而獲通過。

另一項過關的公投建議，是在州憲法中加入「人人有權獲取清潔空氣、清潔水源和健康環境」，但部分農業組織批評說，環保組織倡導的這項建議太過寬泛。

「紐約環境維權」組織執行主任伊萬諾夫斯基(Peter Iwanowicz)說，第五項公投過關，明年1月將被列入州憲法。如今紐約人可走進本州任何一級政府，表示「你們的決策違反了我的『獲取清潔空氣、清潔水源和健康環境』的權利」。