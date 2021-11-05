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紐約市普選投票率 不到25%

記者金春香／紐約報導
普選中紐約市投票總人數未超過120萬人，選民投票率還不到24%。（記者金春香／攝影）
普選中紐約市投票總人數未超過120萬人，選民投票率還不到24%。（記者金春香／攝影）

在剛結束的普選中，紐約市投票總人數未超過120萬人，選民投票率還不到24%；根據市選舉委員會(Board of Election)數據，從2005年起，每次市長選舉投票人數都不超過130萬，而全市註冊選民則超過490萬人。

選舉委員會數據顯示，此次紐約市普選提前投票和當日投票總人數為102萬人，另外有近18萬1000張不在籍選票，因此投票總人數不到120萬人，與2009年2017年市長選舉115萬人投票的數字基本持平。

不過，普選的投票數字仍稍高於初選，雖然6月舉行的黨內市長初選，被視為紐約市長的真正選舉，但當時只有94萬2000萬人投票；這一現象令政界不解，因為紐約市作為民主黨天下，今年初選相當激烈，最後布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)僅以微弱優勢獲勝，但6月初選的投票率也仍然很低。

然而在共和黨占有優勢的史泰登島，在全市五區中投票率最高，在提前投票和選舉日當天共有31%的登記選民投票；最終共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)在史泰登島獲多數票，該區區長也由共和黨籍參選人以60%的高得票率當選。

曼哈頓則在五區中排名第二，提前投票和選舉當日投票率為23%，若所有不在籍選票都及時寄到，並確認有效，投票率能增值28%。

皇后區和布碌崙只有20%選民在提前投票和選舉日投票，假設所有缺席選票也計算在內的話，投票率仍僅達到24%；全市投票率最低的是布朗士，提前投票和選舉日只有15%投票率，如果計算缺席選票，也只增加至18%。

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