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紐約客談／合法工作納稅人 應皆可投票

紐約客談

市議會的「非公民投票」提案，已經獲得大部分市議員的支持，不過卻因為可能與紐約州憲法和選舉法衝突，即便提案一路過關，只等待市議會投票後市長簽字立法，但至今仍未被提上全會投票議程。

該提案允許擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30天的居民，可參與市級選舉投票，在理想上，這些具有合法工作身分者需要繳稅，應擁有共同形塑這個城市願景的權利。

雖然外界批評，政府已經給予綠卡持有者太多權力，若再加上市級選舉投票權，那麼公民與綠卡的最大差別，僅在能否針對州級和聯邦投票而已。

撇除綠卡不說，提案也開放像是H-1B工作簽證持有者、OPT國際學生及H-4等，還有DACA的夢想生，都可以參與投票。

紐約市為移民城市，這些群體為帶動這個城市前進的主要引擎，而在去年的人口普查，這些群體也被列入在統計數字中，不過未授與投票權，就形同「被沉默」的多數，即便奉公守法、誠實納稅，卻由於身分，這些人無法參與這個城市的未來。

目前全球像是紐西蘭、烏拉圭、智利、厄瓜多及馬拉威等國家都讓外籍人士參與全國性選舉，擁有投票權，以不同程度參與投票，而非公民投票權，也被視為是一種「新興民主」，在民主意識的抬頭之下，可望成為一股潮流。

紐約市「非公民投票」提案，雖然並非光是紐約市的問題，實際上的法律問題沿伸到了州，不過相信在支持者的推動下，即便提案短期內無法通過，估計也會讓社會對真正的「民主」產生反思。

（紐約客談，每周二至周六見報）

投票 紐約市 工作簽證

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