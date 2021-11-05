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亞當斯頭3期薪水 領比特幣…打造紐約加密貨幣產業中心

記者張心／紐約報導
亞當斯日表示要將紐約市打造成「加密貨幣產業中心」，並將以比特幣形式領取三期薪水。(路透)
亞當斯日表示要將紐約市打造成「加密貨幣產業中心」，並將以比特幣形式領取三期薪水。(路透)

當選市長的亞當斯(Eric Adams)4日表示，將在明年1月上任後把紐約市打造成「加密貨幣產業中心」，並帶頭以比特幣形式領取三期薪水，對標佛州邁阿密，競爭美國「加密貨幣之都」稱號。

亞當斯4日下午戲劇性地回應了邁阿密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)2日發表的「我的下一期薪水將100%以比特幣領取」的推文，表示「我成為(紐約)市長後將以比特幣領取頭三期薪水」；亞當斯也毫不掩飾將紐約打造成「加密貨幣產業中心」的野心，透露「我們永遠在變強的路上，紐約即將成為加密貨幣及其他高速發展的創新產業的中心」。

這已不是亞當斯第一次展示出對加密貨幣的興趣，並點燃對標邁阿密進行新技術競爭的火藥味。早在今年6月亞當斯初選勝出時，他就曾表示，紐約將成為比特幣的中心，也將成為所有科技的中心，「邁阿密，咱們等著瞧。」

邁阿密市長蘇亞雷斯在過去幾年中，已經以循序漸進的加密貨幣政策，吸引了眾多海內外頂尖人才，初創企業、風投公司和加密貨幣交易所一直不斷地湧入邁阿密，為這個城市增添了創新的經濟活力。蘇亞雷斯特別於今年2月計畫以比特幣形式納稅，並鼓勵員工以加密貨幣領取薪水。

世界上最大的比特幣活動「比特幣2021」，也在今年初特別選擇邁阿密作為舉辦地，全球大批的加密貨幣粉絲紛至沓來，不少相關活動也選擇把這個對加密貨幣產業張開懷抱的城市作為主辦地。

亞當斯作為科技產業的忠實粉絲，在擔任布碌崙區長的十年間，已將當地的科技企業數量增加了356%；呼應他的競選口號「打造商業友好城市」，即使是在過去兩天，他也馬不停蹄地會見了30多家科技初創公司。

「紐約將和邁阿密展開友好競爭。」亞當斯3日接受彭博訪問時表示，計畫研究是什麼阻礙了加密貨幣在紐約的發展，「我們必須革新，這裡是帝國之州，為什麼不和在紐約擁有帝國的人合作呢？」

亞當斯就任紐約市長後，比特幣產業將迎來進駐發展的契機。(路透)
亞當斯就任紐約市長後，比特幣產業將迎來進駐發展的契機。(路透)

貨幣 紐約市 亞當斯

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