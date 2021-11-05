紐約警察局長全美覓才 看中3女性

前新州紐瓦克警察局長羅曼(Ivonne Roman)。(取自紐瓦克警局網站)

在紐約市 長普選勝出的亞當斯 (Eric Adams) 正評估下任紐約市警察 局長人選，據悉，勝算最大的三位均為女性，都是全美警界人才，包括前西雅圖警察局長貝斯特(Carmen Best)、費城警察局長奧特洛(Danielle Outlaw)、前新州紐瓦克警察局長羅曼(Ivonne Roman)。

消息稱，白思豪(Bill de Blasio)市長任內愛爾蘭裔警察局希爾(Dermot Shea)繼任者候選名單，經過濾後已縮減至六到八名女性。亞當斯團隊上周開始打電話給候選人，進行評估。

這次真的是放眼全美的人才搜索，過濾後的少數幾人表現不凡，奧特洛有更多執行經驗，貝斯特受Fox News和 MSNBC新聞台觀眾喜愛。

目前正由前紐約警察局長班克斯 (Philip Banks) 領導的四人小組評審，該小組獨缺女性；預訂未來幾周宣布名單。

三位具勝算的候選人各有特色。

奧特洛2020年成為費城警察局首位非洲裔女局長，媒體對佛洛伊德(George Floyd)之死抗議活動嚴苛報導後，奧特洛面臨公眾撻伐；該市主計長的報告對她多所指責。

2017年10月至2019年12月，奧特洛任波特蘭警察局局長，先前在加州奧克蘭警察局展開警界生涯、工作20年。

奧特洛曾領導兩個警察部門，以非裔女性和局外人身分來到費城，證明可應對這樣的挑戰，贏得亞當斯團隊青睞。

貝斯特在西雅圖警局服務28年，規模小，僅1400位警察，去年在警察局長任內退休。2020年夏天短暫局長任期內經歷國會山自治區占領示威，她將警局東區交給反警抗議者，但貝斯特說，棄守撤退並非她的決定，她想奪回該廢棄區域，但市府屈服於公眾壓力，她在市議會投票決定減少警察人數後辭職。

貝斯特勇於拒絕市議會過度干預、為基層挺身而出、犧牲六位數薪水，贏得亞當斯團隊注意。

至於羅曼，在新州最大警察機構紐瓦克警察局工作25年後於去年退休，是紐瓦克警察局與司法部間協商具法律效力同意令的關鍵人物。

羅曼與強化警界的Policing Project共創30×30倡議方案，致力提升婦女在全美警力中的代表性；紐約警察局今年稍早簽署響應。