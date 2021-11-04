上班族漸回流 紐約餐飲業摩拳擦掌迎商機

上班族重回曼哈頓辦公室，正為全市餐飲業重燃商機；圖為中城一家餐廳，中午時分有許多上班族在戶外餐桌用餐。(路透)

紐約市 房產管理業者Kastle Systems 追蹤全美辦公大樓使用情況的復工晴雨表Kastle Systems Back to Work Barometer顯示，紐約市辦公大樓目前使用率達31.8% ，仍偏低，但較去年春天的14%到17%改善；上班族正為全市餐飲業重燃商機。

許多公司計畫12 月、明年1 月讓更多員工返回辦公室，紐約市中城餐飲業摩拳擦掌，準備迎接回籠的消費需求；設店94年的老字號餐廰Sardi打算秋季稍晚翻新後重新開放，原本只提供晚餐的美式餐廰Patroon，自2日起恢復了午餐服務。

此外，房地產交易平台Realty Check疫情 前及疫情期間預覽的兩個大型烹飪餐飲場所即將開業。

上班族重回曼哈頓辦公室，正為全市餐飲業重燃商機。(路透)

巴西豪華餐旅業者Fasano Hotel and Restaurant Group預訂明年1月在曼哈頓公園大道上的知名四季餐廰(Four Seasons)原址開設義大利餐廰。

據報，這家巴西業者2019年11月簽下租約，原訂2020年3月開業因疫情延宕，惠譽評比(FitchRatings)2020年9月針對 SL Green和Vornado Realty Trust擁有塔樓進行債務分析時提到，開業時程延至2021年4月；如今，這個占地2萬2000平方呎的場地預訂明年1月啟用，基本上將保留之前巴西建築師溫菲爾德(Isay Weinfeld)主導、耗資3000 萬元的四季餐廰設計。

米其林星級Caviar Russel老闆訂於17日在麥迪遜大道豪華餐廰下方開設酒吧和零售店，有43個座位；主管潘切爾尼科夫(Ilya Panchernikov)原希望去年 11月開店，因施工問題而推遲。商店所在大樓曾是滑雪精品店，已更名Caviar Russe大樓，底層擴張零售店面後，顧客不必到樓上就可輕鬆選購該品牌的魚子醬、煙熏鮭魚、鴨鵝肝和松露。

紐約市區大樓租金 也應聲上揚。紐約大學(NYU)重新向房產業者Tishman Speyer承租西42街大樓的幾個樓層，該大學是長期租戶，才剛更新租約，為期五年零六個月；據悉，租金由每平方呎55.50元漲至 61.28元。