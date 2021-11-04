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停辦一年 紐約馬拉松3.3萬人7日分批開跑

記者顏潔恩／紐約報導
紐約馬拉松主辦方3日在中央公園終點站畫上藍線，以控制人流量。(路透)
紐約馬拉松主辦方3日在中央公園終點站畫上藍線，以控制人流量。(路透)

全球最大的馬拉松賽事、紐約馬拉松(TCS New York City Marathon)去年因疫停辦後，將於今年回歸，7日(周日)舉行第50屆賽事，規模縮水，參與人數限制在3萬3000名，也實施多項防疫措施，要求參賽者提供疫苗接種證明、分階段的計時性開賽，而不是單一的大規模起跑。

去年作為50周年，原本預計盛況將空前，負責舉辦的紐約路跑協會(NYRR)更是提前一年就準備好了系列紀念與慶祝活動，但無奈新冠疫情肆虐，被迫取消，參賽者可選擇退款，或是在2021至2023年間免費參賽，而今年疫情受到控制，已確定3萬3000人將參賽。

因疫情暫停一年後，紐約馬拉松將於11月7日回歸；圖為2019年賽事現場。(美聯社...
因疫情暫停一年後，紐約馬拉松將於11月7日回歸；圖為2019年賽事現場。(美聯社)

「馬拉松的回歸令人感覺紐約市真的回來了」，市捷運局(New York City Transit)代理局長西普里亞諾(Craig Cipriano)3日表示，為了紀念此次回歸，主辦方將在中央公園終點站畫上藍線，控制人流量。

26.2哩長的跑道將橫跨紐約市五區，早上8時起從史泰登島起跑、往北經過布碌崙(布魯克林)和皇后區、接著往西邊從皇后區大橋(Queensboro Bridge)抵達曼哈頓和布朗士，最終回到中央公園。

主辦方也將繼續採用防疫措施，在起跑和終點線上為減少人流量，改用分階段的計時性開賽，這因此造成第一波選手比起往年提前一小時開賽，第二波則要隔兩小時後再跑。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)3日在記者會上表示，將有600個相機安裝在馬拉松路線上，密切關注比賽動向。

紐約市 馬拉松 疫情

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