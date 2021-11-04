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逾百華人示威 鎚殺案兇嫌量刑再延

記者顏潔恩／紐約報導
華社民眾到法院外示威。(記者顏潔恩/攝影)
華社民眾到法院外示威。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣海港城鐵鎚案兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)的量刑日期再次拖延，3日上百名華人聚集在國王郡高等法院外，舉行比之前場面和聲勢更浩大的示威活動；死者家屬目前也聘請律師代理，幫助了解法律程序，並向法院申請兇嫌的精神報告，希望找到能將兇嫌定罪的證據。

來自紐約市各區華社及外州的華人，對此案愈來愈關注，當天的示威者比往常更多；示威者直接亮出貼有馬湯諾維奇圖像的橫幅，大喊「保護人民而不是罪犯」、「停止仇恨亞裔」、「將兇嫌終身監禁」等。州眾議員寇頓(William Colton)也到場支持，一群人在法院外抗議一陣後，走到不遠處的檢方辦公樓前，發出同樣的訴求。

由於潘太太與布碌崙地區檢察官進行會議後仍毫無頭緒，所以聘請律師講解司法上的程序，並作為她的代理人向法院申請兇嫌的精神病史等資料；她說兇嫌每兩年就能申請出院，這將一次次揭開家屬的傷疤，她並不希望未來還要持續追蹤此案件，「如果法院能直接判兇嫌被關50年，那我們也不用這樣不停抗議。」

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊說，亞裔對美國的發展作出巨大貢獻，卻遭遇不公的對待，特別該案損失三條寶貴的性命，檢方所做的協議簡直離譜；希望法院和政府都能聽見亞裔的聲音，作出正確的選擇還死者一個公道，對世世代代在美國生育成長的亞裔人，也是一個交代。

潘太太的代表律師翁振信表示，3日庭審中因兇嫌的精神評估、其所居的精神病院環境等報告未出爐，當天案件沒有太大進展，法官同意推遲到月底再出庭；面對華人的訴求，法官陳丹尼(Danny Chun)表示最終判決並不由他決定，還是要視兇嫌的精神報告才能定奪。

翁振信則以刺殺雷根(Ronald Reagan)總統的辛克利(John Hinckley)為例，當初其也因精神問題遭法院免去刑責，但在精神病院內接受治療35年後才得以重獲自由；依照他的從業經驗，預期馬湯諾維奇也會在監管環境中待如此長的時間。

馬湯諾維奇的下一次出庭時間是本月29日(周一)，示威者呼籲來自五區的更多人踴躍出席，亞裔要「自強、自救」，繼續發動攻勢令全美注意到該案件，為受害者伸張正義、發聲保障下一代安全。

示威者走到檢察官辦公樓前抗議，反對海港城鎚殺案兇嫌馬湯諾維奇被免除刑責。(記者顏...
示威者走到檢察官辦公樓前抗議，反對海港城鎚殺案兇嫌馬湯諾維奇被免除刑責。(記者顏潔恩/攝影)
華社民眾到法院外示威。(記者顏潔恩/攝影)
華社民眾到法院外示威。(記者顏潔恩/攝影)
華社人士、民選官員譴責布碌崙檢方，要求還死者、家屬及華社一個公道。(記者顏潔恩/...
華社人士、民選官員譴責布碌崙檢方，要求還死者、家屬及華社一個公道。(記者顏潔恩/攝影)
華社民眾到法院外示威。(記者顏潔恩/攝影)
華社民眾到法院外示威。(記者顏潔恩/攝影)

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