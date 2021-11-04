MTA員工接種率不到7成 遠遜市府部門

MTA員工的新冠疫苗接種率不到七成 ，遠低於市府員工平均水平。（MTA提供）

雖然紐約市公務員接種率已達到92%，但大都會運輸署(MTA )員工的接種率卻只有68%，遠低於市府各部門平均水平；不過由於MTA屬於州府管轄運營，暫時不受市長白思豪(Bill de Blasio)強制疫苗 接種令的限制。

根據MTA數據，截至2日，6萬6000名員工中，只有68%完成至少一劑疫苗接種；根據市長辦公室數據，截至2日，全市92%的公務員至少完成一劑接種，比10月20日宣布強制接種令時的84%有顯著增加，市清潔局接種率為83%，市消防局接種率為77%，市警接種率為85%。

目前MTA員工接種率僅超過市懲教局(Correction Department)，由於工作特殊性，懲教局員工獲得市府批准，可延期一個月執行強制接種令。

自上月11日以來，MTA員工疫苗接種率增長緩慢，三周多時間內只增加不到4%，從64.6%增至68%；MTA上月4日要求所有員工提交疫苗接種證明，或每周提供病毒檢測 陰性結果證明，才可以工作，但據悉MTA只對員工進行抽查。

MTA發言人明頓(Tim Minton)表示，他們已經有相關計畫對未接種員工進行病毒檢測結果審核，但他拒絕透露員工是否會因未接種而被解雇。

根據州法，MTA員工若感染新冠，無論是否接種，可獲得最多14天帶薪病假。

明頓稱，MTA員工的真實接種率應該在75%到80%之間，但不少員工還未上傳接種證明，「當我們致電那些還未提交接種證明的員工時，有約30%表示已經接種。」