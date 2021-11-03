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29歲華女 陳屍法拉盛公寓

記者張心／紐約報導
109分局警員正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）
109分局警員正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

市警109分局1日晚約11時23分接到911報案，在法拉盛緬街55-26號公寓發現一名29歲的華裔女子躺在樓內前廳，已失去意識，法醫到場後宣布該名女子死亡；住在該公寓二樓的52歲男性房客被列為嫌疑人拘捕，但警方透露他拒絕配合調查，警探於2日下午2時左右，將案發地居民樓三名鄰居帶走問話。

法拉盛緬街一棟公寓樓發生命案，警方2日在現場偵辦。（記者張心/攝影）
法拉盛緬街一棟公寓樓發生命案，警方2日在現場偵辦。（記者張心/攝影）

根據警方消息，雖然受害者沒有明顯外傷，但是下體周圍有血跡，法醫正在調查該女死因。消息人士透露，在調查案發現場時，看到很驚悚的一幕，地面滿是碎玻璃渣和鮮血，死者面朝上躺在走廊，昏迷不醒、沒有呼吸，左腿有大量血跡，受害者人遺體已被送往法醫處鑒定。

警方表示，受害人最後一次被看見時，正在離開案發地二樓一間公寓，警方已拘捕了公寓中一名52歲的房客，但對方並不配合調查，之後警探於2日下午2時，再次來到案發地，帶走居民樓中兩位華裔老人和一名嬰兒協助調查，目前該案件還在偵辦當中。

法拉盛緬街發生命案，一名華裔女子遇害，警方在現場偵辦。（記者張心/攝影）
法拉盛緬街發生命案，一名華裔女子遇害，警方在現場偵辦。（記者張心/攝影）

居住在案發公寓樓附近的楊女士回憶，1日晚12時被警車和消防車聲音吵醒，隨後到陽台看到大量的警員和消防員聚集在案發樓前，之後2日凌晨12時30分左右，看到蓋白布的屍體被擔架抬出，送往附近的紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)。她表示案發地為普通居民樓，毗鄰熱鬧的緬街，旁邊即是診所和醫院，鄰居們都沒想到會發生命案。

警方呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 華裔 紐約長老會皇后醫院

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