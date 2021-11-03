我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

兒童疫苗開打 接種可獲籃網球賽門票

記者顏嘉瑩／紐約報導
霍楚2日在巴克萊中心召開記者會，表示在巴克萊中心接種疫苗的兒童，將可獲得兩張籃球門票。(州長辦公室提供)
霍楚2日在巴克萊中心召開記者會，表示在巴克萊中心接種疫苗的兒童，將可獲得兩張籃球門票。(州長辦公室提供)

聯邦疾病防治中心2日確認，5至11歲的兒童即起可接種輝瑞新冠疫苗，劑量為成人的三分之一；紐約州霍楚(Kathy Hochul)2日在NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊及主場球館巴克萊中心(Barclays Center)召開記者會，鼓勵所有兒童共同擔任疫苗宣傳大使，踴躍接種，若在巴克萊中心接種疫苗，可獲得兩張籃球賽門票。

霍楚表示，州府持續緊盯全世界疫情狀況，而近日發現在歐洲、英國等地有不少兒童、青少年感染新冠，其中更有一半感染者未接種疫苗，「我們要保護兒童，在聯邦政府通過兒童疫苗後，與地方、兒科醫生辦公室、藥房、各級醫院和衛生中心和學校等合作，盡速為兒童接種。」

此次活動與布碌崙籃網隊、女子職業籃球隊(WNBA)紐約自由人隊(NY Liberty)等合作，開放給所有在巴克萊中心接種疫苗的兒童，只要接種就可以獲得兩張布碌崙籃網隊主場球賽的門票兩張，或是其他巴克萊中心活動；另外也會邀請這些明星球員擔任宣傳大使，鼓勵更多青少年、兒童獲得正確的疫苗資訊，並踴躍接種疫苗。

「紐約州已經準備好了」，霍楚說；她在上月曾表示，將在全州範圍內設立120個返校臨時接種點，令州衛生廳與地方政府、社區組織和醫療機構合作選址，以推動「返校接種」(VaxtoSchool)活動，深入青少年接種率仍然較低的社區，確保學生和教職員工返校安全。

霍楚2日宣布，州府在七周內已設立146個臨時接種點，所有的合作單位、宣傳工作等都是針對個別服務的社區量身打造，並與當地合作，在滾動的基礎上持續建立新的站點；她說，這146個臨時接種點將可以幫助更多學齡人及家人接種疫苗，並繼續提高紐約青少年疫苗接種率，以讓紐約的學校維持健康及安全的開放。

副州長本傑明(Brian Benjamin)則表示，唯有繼續接種疫苗，才是抑制新冠病毒的方法，所有人都應該共同宣傳、接種疫苗，「接種疫苗不僅是為了自己，也是為了所有人能盡快恢復正常生活。」

疫苗 紐約州 霍楚

上一則

市議會將迎5亞裔議員 創造歷史

下一則

帶頭反抗疫苗令 紐約市長白思豪抨工會領袖不愛國

延伸閱讀

最快3日開打 CDC批准「5-11歲兒童」打輝瑞疫苗

最快3日開打 CDC批准「5-11歲兒童」打輝瑞疫苗
紐約推廣兒童疫苗 霍楚：接種者可獲得2張布碌崙籃網門票

紐約推廣兒童疫苗 霍楚：接種者可獲得2張布碌崙籃網門票
疫苗太搶手 輝瑞上調全年COVID-19疫苗預測營收

疫苗太搶手 輝瑞上調全年COVID-19疫苗預測營收
法官拒絕洛市警察要求臨時限制市府強制接種疫苗令

法官拒絕洛市警察要求臨時限制市府強制接種疫苗令
「疫苗」當選牛津字典年度詞 詞彙用量1年漲72倍

「疫苗」當選牛津字典年度詞 詞彙用量1年漲72倍

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂