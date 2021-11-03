兒童疫苗開打 接種可獲籃網球賽門票

霍楚2日在巴克萊中心召開記者會，表示在巴克萊中心接種疫苗的兒童，將可獲得兩張籃球門票。(州長辦公室提供)

聯邦疾病防治中心2日確認，5至11歲的兒童即起可接種輝瑞新冠疫苗 ，劑量為成人的三分之一；紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)2日在NBA布碌崙(布魯克林)籃網隊及主場球館巴克萊中心(Barclays Center)召開記者會，鼓勵所有兒童共同擔任疫苗宣傳大使，踴躍接種，若在巴克萊中心接種疫苗，可獲得兩張籃球賽門票。

霍楚表示，州府持續緊盯全世界疫情狀況，而近日發現在歐洲、英國等地有不少兒童、青少年感染新冠，其中更有一半感染者未接種疫苗，「我們要保護兒童，在聯邦政府通過兒童疫苗後，與地方、兒科醫生辦公室、藥房、各級醫院和衛生中心和學校等合作，盡速為兒童接種。」

此次活動與布碌崙籃網隊、女子職業籃球隊(WNBA)紐約自由人隊(NY Liberty)等合作，開放給所有在巴克萊中心接種疫苗的兒童，只要接種就可以獲得兩張布碌崙籃網隊主場球賽的門票兩張，或是其他巴克萊中心活動；另外也會邀請這些明星球員擔任宣傳大使，鼓勵更多青少年、兒童獲得正確的疫苗資訊，並踴躍接種疫苗。

「紐約州已經準備好了」，霍楚說；她在上月曾表示，將在全州範圍內設立120個返校臨時接種點，令州衛生廳與地方政府、社區組織和醫療機構合作選址，以推動「返校接種」(VaxtoSchool)活動，深入青少年接種率仍然較低的社區，確保學生和教職員工返校安全。

霍楚2日宣布，州府在七周內已設立146個臨時接種點，所有的合作單位、宣傳工作等都是針對個別服務的社區量身打造，並與當地合作，在滾動的基礎上持續建立新的站點；她說，這146個臨時接種點將可以幫助更多學齡人及家人接種疫苗，並繼續提高紐約青少年疫苗接種率，以讓紐約的學校維持健康及安全的開放。

副州長本傑明(Brian Benjamin)則表示，唯有繼續接種疫苗，才是抑制新冠病毒的方法，所有人都應該共同宣傳、接種疫苗，「接種疫苗不僅是為了自己，也是為了所有人能盡快恢復正常生活。」