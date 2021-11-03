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黃敏儀當選法拉盛首位女性市議員

記者張心／紐約報導
黃敏儀(左三)當選法拉盛所屬的第20選區市議員，國會眾議員孟昭文(左四)等到場祝賀。(記者張心╱攝影)
黃敏儀(左三)當選法拉盛所屬的第20選區市議員，國會眾議員孟昭文(左四)等到場祝賀。(記者張心╱攝影)

民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)2日以絕對優勢當選第20選區市議員，成為法拉盛歷史上首位女性市議員；黃敏儀2日晚現身於法拉盛舉行的慶功宴，感謝社區民眾對自己的信任和支持，表示上任後會攜手新任市長亞當斯(Eric Adams)，積極解決華人群體關心的資優班、糧食券、可負擔住房、法拉盛公車專用道等問題。

根據市議會計票統計結果，黃敏儀得票率大幅領先共和黨候選人白育青，贏得法拉盛選區市議員席位，將於明年1月接任現任市議員顧雅明。

背書黃敏儀參選的國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州參議員劉醇逸和市議員顧雅明等政界顯要，攜手近百位黃敏儀的支持者出席慶功宴，共同分享勝選的喜悅。

黃敏儀感恩社區對她的信賴和支持，「很開心成為法拉盛的第一位女性市議員，這次也有很多亞裔當選議員，我們會一起在紐約市議會為亞裔群體爭取更多權益。」

對於上任後的首要任務，黃敏儀已經有所規畫。她透露，當選後會積極加強和新任市長亞當斯的合作，法拉盛方面會立刻解決居民最關心的公車專用道難題，提供可負擔住房給中低收入群體，努力解決糧食券問題。

「第20選區的居民以移民為主，非常需要中文、韓文與西班牙文等服務，我會建立一個一站式服務中心，給居民一個聯絡政府、反映問題的場所，幫助小商家從疫情影響中快速恢復，」黃敏儀表示。

對於華裔群體最關心的資優班問題，黃敏儀表示政府應該在不同學區建立資優班，並承諾會在市議會為華裔群體爭取更多資源。

談及對繼任者的囑託，顧雅明表示，一直都對黃敏儀充滿信心，「她以前就幫助孟議員，知道怎麼找渠道去解決各種問題；她有很好的學歷，又有過人的能力，我會大力支持她的工作，期待她能讓法拉盛的經濟和治安變得越來越好。」

黃敏儀（右三）當選法拉盛市議員。（記者張心/攝影）
黃敏儀（右三）當選法拉盛市議員。（記者張心/攝影）

法拉盛 資優班 亞當斯

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