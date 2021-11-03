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否認為逃接種集體請病假 消防員工會轟白思豪隱瞞真相

記者張晨／紐約報導
消防局三個工會的領袖嗆聲市府，否認消防員請「假病假」一說。(記者張晨／攝影)
消防局三個工會的領袖嗆聲市府，否認消防員請「假病假」一說。(記者張晨／攝影)

隨著紐約市疫苗接種令和一線救援人員工會對峙的不斷升級，制服消防員協會(Uniformed Firefighters Association)、制服消防官員工會(Uniformed Fire Officers Association)以及總部設於大華府的國際消防員協會(International Association of Fire Fighters)，2日在曼哈頓中城舉行記者會，否認消防員為逃避接種，集體「請病假」一說，並稱白思豪政府才是「最大祕密的隱瞞者」。

影音來源：記者張晨

制服消防員協會主席安斯布羅(Andrew Ansbro)表示，除了皇后區，全市所有地區都感到了人員壓力，有的消防站只剩下一人駐守，即便人力足夠出勤，因為全市人員短缺造成的調配混亂，若現場發生緊急情況超出可控範圍，是否有增援，由哪裡增援，這些都是未知數。

消防局數據顯示，自白思豪宣布強制接種以來，消防員的接種率從58%增至77%，但目前請假人數達到2300人，其中有一半的人沒有接種疫苗，相比之下平日只有約1000人請假。

消防局長內格羅(Daniel Nigro)說，強制接種令並未影響部門運轉，但他懷疑大部分人都是虛報病假，為的是躲避接種令。

對此控訴，專門從波士頓專程趕來聲援的國際消防員協會主席凱利(Edward Kelly)表示，這種說法完全「子虛烏有」，成員若有意請病假，需在24小時至48小時內向內部醫療小組報備，並在醫生檢查遵醫囑調整工作內容或在家休息。

制服消防官員工會主席麥凱希(James McCarthy)表示，最有效率且簡單易行的解決辦法就是提供「或檢測或接種」選項；在成千上萬個檢測結果中，市消防員的感染率不到0.5%。

麥凱希指出，要明確的是，工會領袖並非刻意針對強制接種令，而是這種強制措施帶來了「災難性的後果」，而市府又在強壓的同時隱瞞混亂的局面；「沒有人知道真相，也沒有人願意聽到真相，因為如今消防站和消防隊關閉的數目會嚇壞很多人。」

檢測 白思豪 疫苗

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