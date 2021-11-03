對華生宣揚中國病毒論 布碌崙教師遭停職調查

班森賀公立204小學一名代課老師，涉嫌向一群華裔學童發表帶有種族歧視的言論。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀一名公立小學代課教師，日前涉嫌在課上向一群華裔學童宣揚「新冠病毒源自中國 實驗室」、「中國是無自由的共產國家」等帶有歧視意味的教學理念，被家長譴責是在霸凌學生；該名教師目前已被市教育局 (DOT)勒令停職，接受調查。

70歲女教師席樂(Peshe Schiller)是從事教育37年的資深工作者，日前在204小學資優班代課；該班共有27名學生，大多為十歲，其中24人是華裔；華人家長認為，席樂是在面對一群亞裔面孔學生時故意發表這番言論，在他們看來這不僅帶有種族歧視意味，更是對學生的一種霸凌。

據多名學生轉述，席樂表示新冠病毒源於中國實驗室，並說每個中國人都是中共分子、無宗教自由，去到中國的人最終都會不慎身亡；也有部分學生指稱，席樂曾形容菲律賓人很骯髒，還在課間表達對市長白思豪(Bill de blasio)強制疫苗 令的不滿，並摘下口罩。

席樂表示，她曾訓斥這批學生在錯誤的樓層使用洗手間，他們心懷不甘，才捏造事實、扭曲她的話；她解釋在課間談到疫苗的研發，一名學生插嘴說是由動物引發的，她才回應說「每個人都有自己的意見，我從新聞上聽說是出自於實驗室。」

席樂承認曾形容「中國是共產國家，中國人沒有自由，所以你們(學生)才會來到這裡」，她認為學生是被她的中共論給冒犯到，才會冤枉她；另外她辯稱未說過針對菲律賓人的言論，且在疫苗令之前就已接種疫苗，沒有不滿之說。

市教育局發言人歐漢隆(Katie O'Hanlon)表示，仇恨和歧視的言論絕不會在校園內被允許，席樂現階段面臨如此嚴重的指控，已將她停職調查，同時學校將為相關學生提供心理輔導。

華裔家長表示，就算是小學生也難以擺脫仇恨亞裔言論，這提醒亞裔父母，在孩子們很小的時候就要教育他們關注這些問題；「就算說這種話的人是長輩，小孩也要勇敢反擊」，他表示學校應該是安全的避風港，卻發生這樣的事，令家長感到擔憂。