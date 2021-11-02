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今普選「務必出門投票」…早6點至晚9點 每職位選一人

記者和釗宇／紐約報導
民主黨市長候選人亞當斯1日出席競選集會，民調優勢巨大的他，幾乎可以篤定當選。(路透)
民主黨市長候選人亞當斯1日出席競選集會，民調優勢巨大的他，幾乎可以篤定當選。(路透)

紐約市2021年市級普選日2日拉開帷幕，將決定市長、市主計長、市公益維護人、各區區長、地區檢察官和市議員等公職人選；由於紐約市民主黨選民為共和黨選民的七倍，因此市級公職的民主黨候選人料將輕鬆獲勝；市選舉委員會(Board of Election)提醒選民，務必要出門投票。

目前全市已有近17萬人提前投票；選舉日當天，各投票站將於早6時開門，晚9時截止投票；已經註冊的選民可登錄網站https://findmypollsite.vote.nyc輸入地址，查詢選舉日投票站地址，提前做好時間規畫；由於普選並不像初選一樣採用排序複選製，選民只需選擇單一候選人，計票不需要多輪歸票計算，預計非官方選舉結果在今晚就可揭曉；11月9日則為選舉委員會接收不在籍選票的截止日期。

市長 亞當斯遙遙領先

今年普選最重要的公職無疑是紐約市長一職，民主黨候選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和共和黨候選人、守護天使(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)已經參加兩場電視辯論，此前民調顯示，亞當斯以61%對25%的支持率遙遙領先史里華；不過史里華也表示，寄希望於獨立選民挽回劣勢；亞當斯如果當選，將成為紐約市歷史上繼丁勤時(David Dinkins)後第二位非洲裔市長。

主計長 蘭德料輕鬆取勝

現任市主計長斯靜格(Scott Stringer)，因任期限制將於年底卸任，現任市議員蘭德(Brad Lander)將代表民主黨角逐市主計長一職，他在民主黨初選中戰勝市議長張晟(Corey Johnson)，普選中的主要對手是共和黨候選人卡萊拉(Daby Carreras)，後者此前因拒絕向市主計長辯論承辦方NY1電視台提供疫苗接種紀錄而無緣現場辯論；預計蘭德將輕鬆取勝。

市公益維護人方面，預計現任公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)將輕鬆連任；此前曾參選副州長的威廉姆斯，在2019年在特別選舉中獲勝，接替赴任州檢察長的詹樂霞(Letitia James)，他此前也暗示可能明年參選州長；威廉姆斯在普選中將面對共和黨的Devi Nampiaparampil，後者在曼哈頓運營一家私營診所，此前抨擊威廉姆斯因意圖競選州長而分心。

區長 共和黨僅一區有望

五區區長除皇后區區長理查茲(Donovan Richards)競選連任外，其餘四區均將產生新任區長；目前史泰登島選情膠著，共和黨有機會，但其他四區民主黨候選人預計將獲勝；布碌崙和曼哈頓兩區也將舉行檢察官選舉，布碌崙現任地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)沒有對手，篤定連任；曼哈頓地區檢察官民主黨候選人白艾榮(Alvin Bragg)則將面對共和黨候選人肯尼夫(Thomas Kenniff)。

市議員 華人只剩黃敏儀

全市有35個市議會席位也將改選，由於大多數華裔參選人在民主黨初選中未能突出重圍，預計新一屆市議會將只有法拉盛選區民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)一人為華裔市議員，她的普選對手為華裔共和黨候選人白育青(Yu-Ching Pai)；在其他華人社區，曼哈頓華埠選區民主黨市議員候選人馬泰(Chris Marte)、布碌崙日落公園選區民主黨候選人阿維萊斯(Alexa Aviles)料將取勝。

5公投 過半贊成將修憲

選民還將就五個紐約州修憲問題進行公投，包括是否允許紐約州選民在選舉當日進行選民登記，是否允許選民無理由申請不在籍投票，選區重畫所依據的選民人口是否需包括最後居住在此地、有選舉權的囚犯，是否將環保寫入紐約州憲法規定的基本權益，以及是否將民事法院所轄案件金額上限由2萬5000元調高到5萬元；以上問題，如果同意者過半，則將啟動修憲程序。

民主黨市長候選人亞當斯1日在市政廳出席競選集會，他在選前民調優勢巨大。(路透)
民主黨市長候選人亞當斯1日在市政廳出席競選集會，他在選前民調優勢巨大。(路透)
民主黨市長候選人亞當斯1日在市政廳出席競選集會，他在選前民調優勢巨大。(路透)
民主黨市長候選人亞當斯1日在市政廳出席競選集會，他在選前民調優勢巨大。(路透)
共和黨市長候選人史里華1日出席競選活動，期望獲取更多中間選民的選票。(Getty...
共和黨市長候選人史里華1日出席競選活動，期望獲取更多中間選民的選票。(Getty Images)
共和黨市長候選人史里華(右)1日出席競選活動，前州長柏德基(George Pat...
共和黨市長候選人史里華(右)1日出席競選活動，前州長柏德基(George Pataki，左)到場支持。(路透)

民主黨 紐約市 共和黨

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