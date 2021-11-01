萬聖節遊行…華人創意迭出 火力全開

曼哈頓格林威治村萬聖節大遊行，華人踴躍參與，造型也頗有中國的殭屍特色。(記者顏嘉瑩╱攝影)

第48屆「格林威治村萬聖節 大遊行 」(Village Halloween Parade)10月30日晚在曼哈頓盛大舉行，在去年受到新冠肺炎疫情 影響取消後，今年回歸，以「讓我們一起玩」(Let's Play)為主題，邀請大人孩子們一起同歡；不少去年無法參加的華人，今年得償所願，感到相當興奮，老早就開始準備，與朋友們相約狂歡，在疫情下度過特別的萬聖節。

第48屆「格林威治村萬聖節大遊行」，10月31日晚在曼哈頓舉行。(Getty Images)

被譽為全美最大慶典活動之一的格林威治村萬聖節遊行，在疫情前每年可吸引超過200萬人參與；去年該活動受到疫情無法舉辦大型聚會影響，而被迫取消，最後主辦方以舉辦虛擬的人偶遊行替代。

華人身穿奇裝異服參加「格林威治村萬聖節大遊行」。(記者顏嘉瑩╱攝影)

今年活動再度重回從曼哈頓春街(Spring St.)一路延伸至16街的第六大道，遊行中的重點巨型木偶，則由兒童藝術博物館(Children's Museum of Art)合作提供，木偶設計也加入孩子們的創意，以呼應活動主題；喜劇演員兼歌手Randy Rainbow則會擔任遊行總領隊(Grand Marshal)，並演唱新歌「Pink Glasses」。

第48屆「格林威治村萬聖節大遊行」，10月31日晚在曼哈頓舉行。(Getty Images)

遊行隊伍中可見不少華裔面孔，參與民眾表示，由於去年疫情無法參加活動，為彌補去年遺憾，得知今年的活動回歸，老早就開始準備，希望能夠藉此一掃疫情下的壞心情，好好享受一年一度的盛會。

華人參加「格林威治村萬聖節大遊行」(記者顏嘉瑩╱攝影)

華人林可欣表示，她曾在2019年首度參加格林威治村的萬聖節遊行，當時是她來美四年後首次積極參與萬聖節活動，和朋友約好變裝參加遊行，她與好友三人扮成警察與被逮捕的犯人，「雖然沒有什麼新意，但對初次參與『妖魔鬼怪」』活動的我們來說已經很是新奇，當晚也被各種花俏、豔麗、可愛、驚悚的紐約客裝扮驚艷不已。」

曼哈頓下城格林威治村萬聖節大遊行今年回歸，民眾打扮成各種千奇百怪的造型。熱情參與。(Getty Images)

在參加過盛大的萬聖節活動後，林可欣原本與友人再相約隔年更認真裝扮、參加遊行，沒想到卻碰上疫情，最後只能在家度過，「讓我下定決心等遊行回歸，要和同伴們再參與一次，走到腳痠、歡樂過整晚」，不過在當天早上，友人的服裝臨時出問題，只好趁著當天上午商店營業時間趕緊進去挑選，眼看大部分熱門的人物商品都已售罊，最後還是選到了一套南瓜造型西服；雖然服裝不如預期，但林可欣說：「相信疫情過後的第一場大型聚會，所有人都會玩得非常盡興。」

兩位華裔女孩裝扮成忍者，參加紐約格林威治村萬聖節大遊行。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約上班族何安蒂今年以忍者造型亮相遊行，她說，身為不是在美國長大的華人，對萬聖節一直都感到很新奇，剛來美時只是在一旁觀賞，直到近年來才真正參與；同樣在2019年與友人首次參與遊行的何安蒂表示，當時只是隨意扮裝、與朋友一起玩，但發現其他人都很熱衷於還原角色，才體會到真正的萬聖節精神。

第48屆「格林威治村萬聖節大遊行」，10月31日晚在曼哈頓舉行。(路透)

何安蒂表示，遊行在去年因疫情取消，大人、小孩都在家居家避疫一年多，今年活動回歸，有更多人耗盡心思變裝、驚艷全場；萬聖節活動人潮眾多，對於疫情下的大型聚會，何安蒂說，在完成新冠疫苗接種後，對參與戶外活動感到放心，「恰巧今年的裝扮是忍者，剛好可以蒙著臉部，持續做好防疫。」

格林威治村萬聖節大遊行，華人參與者從妝扮上一眼就能認出。(記者顏嘉瑩╱攝影)

雖然已完成疫苗接種，但仍避免人擠人聚會的李Flora，則是選擇在家與寵物貓度過萬聖節，她在網路上購買貓專用的蛋糕，花了一個下午的時間烘焙並妝點，再與愛貓一起拍照；李Flora說，萬聖節不需要人擠人，在家與喜愛的人、事、物一起度過就很充實，在疫情持續的當下，也更安全。