不滿紐約市取消資優班 多團體發動抗議

紐約市居民聯盟聯合紐約市加強課程和教育家長領導等多非營利機構及師生代表，30日在皇后區區公所前舉辦支持保留資優班集會。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)本月宣布將取消「資優班 」(Gifted and Talented)項目，引起包括亞裔社區在內的不滿；紐約市居民聯盟聯合紐約市加強課程和教育 家長領導(PlaceNYC)等多非營利機構及師生代表，30日在皇后區區公所前舉辦抗議集會，反對市府不聽民意，突然取消資優班的決定。

「保留資優班」集會由紐約市居民聯盟、紐約市加強課程和教育家長領導與南亞教育、獎學金與訓練基金(SAFEST)等六機構主辦。

紐約市居民聯盟共同創辦人臧東慧表示，作為兩個孩子的父親與一名曾經的教師，他深知教育的重要性，尤其是資優班為許多有天賦的孩子提供了相應的教育資源；他批評白思豪用「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目取代「資優班」的決定，讓真正有能力的孩子失去了公平的教育機會。

臧東慧表示，紐約市每年花費大筆預算在教育上，卻沒有為學生提供足夠的學習資源，並以自己居住的第28學區舉例，指出當地有大量的西語裔和非洲裔居民，但並未分配足夠的資優班項目。

PlaceNYC共同創辦人朱雅婷表示，市府應擴大全市的資優班項目，但卻反其道而行，讓學生失去教育資源；普選將至，她呼籲民眾為支持保留特殊高中入學考試與資優班的候選人投票，選出代表他們聲音的民代。

第23選區市議員參選人李琳達表示，在過去八年，白思豪重複採用相同策略，在宣布重大政策前，先假意聲稱會與社區協商，後又違背承諾突然發布政令；她批評市府一刀切取消資優班的做法，並不能解決目前教育資源分配不公的現狀。

「保留資優班」集會還計畫在11月1日(周一)下午5時30分在布朗士Benedict大道2079號舉辦，有意參與者請聯繫[email protected]諮詢。