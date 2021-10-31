不滿紐約市取消資優班 多團體發動抗議
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)本月宣布將取消「資優班」(Gifted and Talented)項目，引起包括亞裔社區在內的不滿；紐約市居民聯盟聯合紐約市加強課程和教育家長領導(PlaceNYC)等多非營利機構及師生代表，30日在皇后區區公所前舉辦抗議集會，反對市府不聽民意，突然取消資優班的決定。
「保留資優班」集會由紐約市居民聯盟、紐約市加強課程和教育家長領導與南亞教育、獎學金與訓練基金(SAFEST)等六機構主辦。
紐約市居民聯盟共同創辦人臧東慧表示，作為兩個孩子的父親與一名曾經的教師，他深知教育的重要性，尤其是資優班為許多有天賦的孩子提供了相應的教育資源；他批評白思豪用「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目取代「資優班」的決定，讓真正有能力的孩子失去了公平的教育機會。
臧東慧表示，紐約市每年花費大筆預算在教育上，卻沒有為學生提供足夠的學習資源，並以自己居住的第28學區舉例，指出當地有大量的西語裔和非洲裔居民，但並未分配足夠的資優班項目。
PlaceNYC共同創辦人朱雅婷表示，市府應擴大全市的資優班項目，但卻反其道而行，讓學生失去教育資源；普選將至，她呼籲民眾為支持保留特殊高中入學考試與資優班的候選人投票，選出代表他們聲音的民代。
第23選區市議員參選人李琳達表示，在過去八年，白思豪重複採用相同策略，在宣布重大政策前，先假意聲稱會與社區協商，後又違背承諾突然發布政令；她批評市府一刀切取消資優班的做法，並不能解決目前教育資源分配不公的現狀。
「保留資優班」集會還計畫在11月1日(周一)下午5時30分在布朗士Benedict大道2079號舉辦，有意參與者請聯繫[email protected]諮詢。
上一則
布碌崙華聯會19周年 籲華人積極投票
下一則
FB留言